Mehr Betrugsfälle und Sachbeschädigungen

Achern

Achern

Betrunkener erheblich verletzt Achern (red) - Ein deutlich alkoholisierter Mann ist am frühen Sonntagmorgen auf dem Heimweg von einer Diskothek angegriffen und erheblich verletzt worden. Aufgrund seines Zustandes kann er keine Angaben über die Täter machen. Die Polizei sucht Zeugen (Symbolfoto: dpa).

Forbach

Forbach

Autos zerkratzt, Zeugen gesucht Forbach (red) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits am Samstag zwischen 13.30 und 14 Uhr in der Forbacher Straße "Stried" ereignete. Dort wurden fünf Autos mutwillig zerkratzt. Es liegen vage Hinweise auf Jugendliche vor, die dort gesehen wurden (Symbolfoto: av).