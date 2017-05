Rastatts "rote Brüder"

Rastatt - Die Pennälerverbindung Teutonia hält Ende Mai stolze Rückschau. Fünf Tage feiert dieser Lebensbund aktueller und ehemaliger Schüler Rastatter Gymnasien mit dem Stiftungsfest sein 175-jähriges Bestehen. Aus der Taufe gehoben im Jahr 1842, als man in der Stadt an der Murg mit dem Bau der gewaltigen Festungsanlage begann, wurde über Generationen wichtige kulturelle Arbeit für die Gemeinschaft und Stadtgeschichte geleistet.

Heute, mit etwa 200 Mitgliedern mehrerer Generationen, gilt immer noch der Wahlspruch der Gründer: "Einer für alle, alle für einen." Europaweit gibt es bald 500 Schülerverbindungen. Eine Hochburg in Deutschland bildet Baden, eine Besonderheit ist Rastatt. So beherbergt unsere in Studentenliedern als Musenstadt titulierte Heimatstadt drei Verbindungen: die 1824 erstmals mündlich erwähnte Markomannia, die 1842 gegründete Teutonia, die ihr Gründungsdatum mit dem ältesten Band nachweisen kann, ergänzt von der 1919 gegründeten PV Germania. Unter dem Druck strenger schulpolitischer Verbote mussten die Verbindungen Namen und Farben wechseln oder den Verbindungsbetrieb komplett einstellen. So sind bei der PV Teutonia allein von 1875 bis 1900 18 Suspendierungen nachweisbar. Bei Entdeckung riskierten die Mitglieder den Schulausschluss. So berichtete der Verbindungshistoriker und Gymnasialprofessor Helmut Steigelmann, der von 1927 bis zu seinem Lebensende 1986 Mitglied der Teutonia war.

Die Aktivitas, bestehend aus Burschen und Füchsen, wird aus der Schülerschaft der oberen Klassen der Gymnasien gebildet. Mit den Alten Herren verbindet sie das Grundprinzip der Freundschaft, genannt Amicitia. Die wegen ihrer Mützen sogenannten "Roten" bewahren ihre Traditionen und ihr Brauchtum. Dabei spielt die Politik zur Zugehörigkeit keine Rolle, ebenso wie die Herkunft oder Religion. Ein Teutone muss auf dem Boden der Verfassung stehen. Viel wichtiger für die Gemeinschaft ist die gemeinsame Schulzeit, die über die Jahrzehnte verbindet. Über 900 Teutonen in 175 Jahren zeigen auch interessante Lebensläufe auf. So wurde 1904 Wilhelm Stang, der in die USA auswanderte, Bischof von Fall River. Dr. Otto Waldmann entwickelte in den 30er Jahren einen Impfstoff gegen die Maul- und Klauenseuche, Dr. Roland Haitz war an der Entwicklung der LED-Technik beteiligt.

Politischen Morden fielen zwei Bundesbrüder zum Opfer: Albert Förderer, Pfarrer und Politiker, wurde 1889 mit 28 Messerstichen in Lahr ermordet, Arbeitgeberpräsident Hanns-Martin Schleyer wurde im Herbst 1977 von der RAF entführt und ermordet.

Historisch verbunden ist die Teutonia mit dem heutigen Ludwig-Wilhelm-Gymnasium. Mit dem Ende der Herrschaft Napoleon Bonapartes und den vorausgegangenen Befreiungskriegen mit dem Kampf von studentischen Verbindungen für demokratische Freiheitsrechte organisierten sich auch Pennäler in diese Richtung. Schon 1813 war laut den Lehrerkonferenzprotokollen eine Verbindung in Rastatt nachweisbar. Während der revolutionären Ereignisse von 1849, als demokratische Vorgaben des Frankfurter Paulskirchenparlaments umgesetzt wurden, standen in Rastatt auch Schüler des Lyzeums im Kampf gegen das preußische Militärkorps des Deutschen Bunds, übrigens vom Schuldirektor aufgefordert. War die Bänderfarbe zur Gründungszeit 1842 grün-rot-schwarz, wechselte diese mit der Wiedergründung 1873 zu rot-weiß-grün, den noch heute bekannten Farben. Im Kaiserreich organisierte man sich im Stil einer studentischen Verbindung. Offiziell gab es keinen "Paukbetrieb", das heißt das Kreuzen von Schlagwaffen. Aber manche Mensur nach festem Komment fand trotzdem vor über 100 Jahren statt.

Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 war der Verbindungsbetrieb schlagartig vorbei. Feierte man zuvor noch Kneipen und Feste im ,Türkenlouis' oder in der ,Linde', wollten die Schüler der oberen Klassen nun in das Reichsheer freiwillig eintreten, so dass das LWG Notabiture abnahm. Zur Neugründung der Teutonia kam es erst 1923. Der drohenden Gleichschaltung im Nationalsozialismus kam die Verbindung Ende 1935 mit einer Selbstauflösung zuvor. Mehr als ein Dutzend Teutonen starben im Zweiten Weltkrieg. 1952 gelang erneut die Wiedergründung.

Teutonen brachten und bringen sich an vielen Stellen in Aufbau und Entwicklung Rastatts ein. Eine wahre schul- und stadthistorische Fundgrube und Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart bildet das Teutonen-Archiv, das Hans Wohlmannstetter seit Jahren vorbildlich betreut.

Mit dem seit 1978 regelmäßig erscheinenden Teutoinfo und einer sorgsam gepflegten Internetpräsenz halten die Rastatter Teutonen auch den Kontakt zu den auswärtigen "Roten".

