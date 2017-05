Erfrorene Triebe noch nicht zurückschneiden

Rastatt - Die ungewöhnlich strengen Frostnächte Ende April treiben nicht nur den Obstbauern die Sorgenfalten in die Stirn, sondern auch den Hobbygärtnern in der Region: Hortensien, Zierahorn und Co. lassen traurig die verwelkten Blüten und Blätter hängen. BT-Redakteur Markus Koch fragte nach bei Uwe Kimberger, Kreisfachberater für Obst- und Gartenbau, was zu tun ist. BT: Herr Kimberger, mit der Blütenpracht in den Gärten ist es vielerorts vorbei. Können erfrorene Triebe und verwelkte Blätter nun entfernt werden? Uwe Kimberger: Nein, auf gar keinen Fall. Bis zu den Eisheiligen am 15. Mai sollte nichts abgeschnitten werden. Denn bis dahin ist immer noch eine Frostnacht möglich. Die bereits erfrorenen Triebe und Blätter stellen einen natürlichen Frostschutz dar. Es wäre fatal, jetzt schon etwas abzuschneiden. BT: Wie stark sollten dann die betroffenen Bereiche zurückgeschnitten werden? Kimberger: Die dürren Teile sollten bis ins gesunde Holz zurückgeschnitten werden, also so weit, bis innen helles Holz zu sehen ist. BT: Worauf sollten die Hobbygärtner nun noch ein Augenmerk legen? Kimberger: Es kann vorkommen, dass sich auf den erfrorenen Bereichen Sporen des Botrytis-Pilzes ausbreiten. Man erkennt diese Schimmelsporen an ihrem gräulichen bis schwarzen Schleier. In solchen Fällen muss man sofort reagieren und alles abschneiden. Interview BT: Welche Vorgehensweise empfehlen Sie beim japanischen Fächerahorn? Kimberger: Dieser Ahorn gehört zur Gruppe von Gehölzen, die viel Wasser im Stamm führen. Durch den starken Frost kann die Rinde stellenweise aufgeplatzt sein. Hier sollte auf keinen Fall ein Wundverschlussmittel aufgetragen werden. Die aufgeplatzte Rinde sollte am besten mit Bast verbunden werden, es geht auch eine breite Schnur oder ein Damenstrumpf. BT: Was ist bei Rosen zu beachten? Kimberger: Die erfrorenen Triebe sollten bis zu den Eisheiligen nicht entfernt werden. Danach die Triebe einfach herausbrechen, jedoch nicht abschneiden. BT: Wie sieht es mit den Erdbeeren aus? Kimberger: Ich habe einige Anrufe von Hobbygärtnern erhalten, die sich darüber ärgern, dass sie das Stroh zu früh entfernt haben. Doch Erdbeeren brauchen gar kein Stroh als Frostschutz im Winter. Im Gegenteil, es behindert nur den Wärmeaustausch des Bodens. Stroh sollte am besten erst kurz vor der Ernte um die Erdbeeren verteilt werden. BT: Der Frost hat die Walnussbäume richtig erwischt, es dürfte keinen Baum ohne erfrorene Triebe geben. Kimberger: Richtig, die Walnussbäume sind am stärksten betroffen, aber die Hobbygärtner im Kreis brauchen sich deswegen keine Sorgen zu machen, die Walnussbäume treiben wieder aus. BT: Können Sie eventuell schon eine Prognose im Hinblick auf die Apfelernte im Herbst abgeben? Kimberger: Nein, dafür ist es noch zu früh. Es hat natürlich auch Frostschäden bei den Apfelbäumen gegeben, doch die fallen ganz unterschiedlich aus und hängen zum einen von der Apfelsorte ab, zum anderen von der Lage. Zudem gibt es Sorten, die noch gar nicht geblüht haben.

