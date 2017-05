Frostnächte lassen Futterangebot schwinden

Rastatt/Gaggenau - Nach dem relativ kalten Winter haben nicht nur die Imker und ihre Bienen das Frühjahr herbeigesehnt, das nun jüngst eine frostige Pause einlegte. Meine beiden Völker haben die kalte Jahreszeit gut überstanden, es summt und brummt vielversprechend in den Kästen.

"Wie geht es meinen Bienen?" - Diese Frage beschäftigt den Imker nie so sehr wie zu Jahresbeginn. Denn es ist nicht ein strenger Winter, der Bienenvölker dahinrafft, sondern meistens ein zu starker Befall der Varroa-Milbe. Ich habe pflichtgemäß in der Woche vor Weihnachten vorsichtig Oxalsäure in die Wabengassen geträufelt, um den lästigen Schmarotzer in Schach zu halten. Vollständig eliminieren kann ich ihn aber nicht, denn die Oxalsäure greift nicht nur den Chitinpanzer der Milbe an, sondern auch den Chitinpanzer der Biene. Nehme ich also zu viel von der Säure, dann leiden auch meine Bienen.

Der Imker hat aber nicht nur auf die Varroa-Milbe zu achten, sondern auch auf den Futtervorrat. Gerade im Frühjahr, wenn die Bienen bei Temperaturen zwischen zehn und 13 Grad Celsius nach draußen gelockt werden, muss man genau aufpassen. Denn das Blütenangebot ist meistens noch nicht so üppig und der Wintervorrat neigt sich dem Ende zu.

An einem schönen Samstagvormittag im März schaue ich nach meinen Bienen: Die Frühlingssonne scheint angenehm warm, die Bienen fliegen emsig ein und aus, sie haben an ihren Füßchen gelbe oder orangefarbene Pollenhöschen - ein Zeichen dafür, dass es Brut gibt und das Volk also gesund ist.

Doch noch lasse ich den Deckel auf den Kästen zu. Der Frühling will nicht so recht in die Gänge kommen, zwei Wochen später ist das Wetter besser, nun ist es Zeit für die Frühjahrsnachschau. Zuerst mache ich den Smoker startklar, um die Bienen mit Rauch in die Wabengassen zu treiben, dann nehme ich den Deckel ab, ziehe langsam die Abdeckfolie weg, pumpe Rauch auf das Volk und nehme dann Wabe für Wabe heraus. Die Futterwaben befinden sich an den äußeren Rändern, mindestens zwei Waben Futtervorrat sollten pro Brutmonat zur Verfügung stehen, plus Reserve. Nach meiner ersten Einschätzung reicht der Vorrat aus, doch um ganz sicher zu sein, rufe ich bei Tom Wingert vom Ausbildungsteam des Bezirksimkervereins Gaggenau an, der drei Tage später vorbeikommt. Der erfahrene Imker bestätigt, dass ich mit meiner Einschätzung richtig lag. Das Volk brütet aber so kräftig, dass es schon Waben in Richtung Boden ausbaut. Tom rät mir, möglichst bald eine zweite Zarge aufzusetzen, damit es ausreichend Raum für die Brut gibt.

In einem zweiten Schritt kippe ich die Zarge behutsam nach vorne, um zu schauen, wie viele tote Bienen im Winter auf den Gitterboden gefallen sind. Ich bin überrascht, als ich keine einzige entdecke, es ist also alles bestens - wie übrigens auch beim zweiten Volk.

Bereits am nächsten Tag stocke ich beide Kästen auf. Der Frühling kommt in den Wochen darauf wieder in Fahrt, doch dann ruinieren die ungewöhnlich frostigen Nächte die Blütenpracht und verknappen damit das Nahrungsangebot für die Bienen. Für solche Fälle hat der Imker Honig vom Vorjahr bereit, mit dem er in der Phase des rasanten Brutwachstums zufüttern kann. Allerdings habe ich im Vorjahr ja gar keinen Honig ernten können, weil ich die beiden Völker erst am Ende der Saison bekommen habe. Mit der Zugabe von Futterteig aus Zucker sollte ich zurückhaltend sein, denn das könnte den Honig geschmacklich verfälschen. Immerhin soll er ja bereits im Juni, spätestens aber im Juli geschleudert werden.

Doch bevor ich mir weiter Gedanken mache, kontrolliere ich erneut den Futtervorrat. Nach Feierabend gehe ich aufs Gartengrundstück zu den Bienenkästen und schaue mir die Futterwaben erneut an. Doch die Bienen, die bislang immer recht friedlich waren, fliegen mich aggressiv an. Ich bin zwar durch Jacke und Hut geschützt, doch etwas nervös. Bienen mögen hektische Bewegungen überhaupt nicht, ich mache aber etwas schneller als sonst und stelle rasch fest, dass es noch genügend Honig für die Bienen gibt. In wenigen Wochen ist es dann so weit: Die erste Ernte steht an.