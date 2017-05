Menschen im Ort wieder näher zusammenbringen Durmersheim (hli) - "Graue Haare - buntes Leben": Unter diesem Motto veranstaltet die Erzdiözese Freiburg vom 8. bis 14. Mai eine Themenwoche. Die Seelsorgeeinheit Durmersheim/Au am Rhein beteiligt sich mit zwei Aktionen, die der Pfarrgemeinderat sowie das Gemeindeteam vorbereitet haben. Die wichtigsten Fragen zur Themenwoche im Überblick: Welches Ziel verfolgt die Erzdiözese mit der Themenwoche? Der Grundgedanke sei, dass die Menschen immer älter werden und sich dadurch Ansprüche verschieben, berichtet Lydia Bertsch, die sich schon viele Jahre ehrenamtlich für die Kirche engagiert. Das sei eine Herausforderung für die Gesellschaft, aber auch für die Kirchen. Mit der Teilnahme an der Themenwoche hofft Bertsch, die Menschen im Ort wieder näher zusammenzubringen. Ihr Wunsch: eine sorgende Gemeinschaft. Früher sei das auf dem Dorf normal gewesen, erzählt sie. Man habe sich umeinander gekümmert. "Ich würde es schön finden, wenn man wieder mit offenen Augen durchs Dorf gehen würde." Welche Aktionen sind in Durmersheim geplant? Zum einen wird es am morgigen Sonntag, 7. Mai, um 9 Uhr einen Gottesdienst in der Wallfahrtskirche Maria Bickesheim geben. Dieser wurde von Mitgliedern des Pfarrgemeinderats sowie der Vorsitzenden Anita Rinderle gestaltet. Im Mittelpunkt steht dabei das Thema Demografie, kündigt die ehrenamtliche Organisatorin Lydia Bertsch an. Zum anderen ist ein bunter Nachmittag am Dienstag, 9. Mai, um 14 Uhr im Pfarrzentrum St. Dionys geplant. Was genau erwartet Teilnehmer des bunten Nachmittags? Es soll bei Kaffee und Kuchen ein buntes Programm über alle Generationen hinweg geben. Den Kontakt zu verschiedenen Gruppen hatte die gebürtige Durmersheimerin Bertsch unter anderem durch ihre Arbeit als Leiterin des Durmersheimer Seniorenbüros. Und so half sie, das Programm auf die Beine zu stellen. Die Kinder des Kindergartens Lioba werden ein Lied singen, die "Chaosmäuse" der JKG-Tanzgruppen demonstrieren ihr Können. Schüler der Hardtschule haben sich bereiterklärt, Deko zu basteln. Außerdem führen sie mit ihrer Cheerleadergruppe einen Tanz auf, kündigt Bertsch an. Einen Auftritt hat außerdem die JKG-Gesangstruppe "Good News". Auch für die Bewirtung sorgen die Gruppen. Ein Alleinunterhalter spielt darüber hinaus Livemusik - unter anderem alte Schlager. "Es sollen ein bis zwei Mitmachtänze für die Senioren angeboten werden", verrät Bertsch. Zum Beispiel ein Linedance. "Wer Lust hat, kann mitmachen." Jeder leiste einen kleinen Beitrag zu dem Nachmittag, sagt Bertsch mit Blick auf die vielen Gruppen. "Und wenn man alles zusammenfügt, wird daraus eine gute Veranstaltung." Muss man sich für den bunten Nachmittag anmelden? Die Veranstaltung ist zwar kostenlos, eine Anmeldung ist aber notwendig. "Wir müssen schließlich wissen, wie viele Kuchen wir brauchen", erklärt Lydia Bertsch. Anmelden kann man sich in den Pfarrbüros St. Dionys, (07245) 9158629, St. Bernhard, (07245) 4001 sowie St. Andreas, (07245) 2727. Senioren können zudem nach dem Ende der Veranstaltung (gegen 17 Uhr) mit dem Seniorentaxi nach Hause fahren. An wen richtet sich der bunte Nachmittag explizit? Man muss nicht zwangsläufig graue Haare haben, um am bunten Nachmittag teilzunehmen, erläutert Bertsch. "Wer Zeit hat, ist herzlich willkommen." Das Motto solle verdeutlichen: "Obwohl ich älter bin und graue Haare habe, ist das Leben trotzdem bunt. Bunt bleibt es unter anderem, wenn ich neugierig bleibe", findet Lydia Bertsch.

