Flüchtlinge besser integrieren

Zum Auftakt ging es im Februar in die Wilhelma nach Stuttgart, im März waren die Flüchtlinge eingeladen, das Gospel- und Popkonzert in Sankt Birgitta zu besuchen und im April gab es einen Ausflug nach Karlsruhe ins Naturkundemuseum und in den Schlossgarten. Außerdem fand eine Abenteuerwanderung zum Alten Schloss in Baden-Baden statt, wie Schäfer weiter ausführt. "Damit Integration gelingen kann, gilt es, die soziale Teilhabe der eingewanderten Menschen zu fördern", ist der Berufsschullehrer im Ruhestand überzeugt. Nur auf diese Weise könnten die Geflüchteten ein intensiveres Verständnis für die Eigenheiten unserer Gesellschaft entwickeln.

"Soziale Teilhabe ist ein Grundrecht, doch in der Praxis können viele Flüchtlinge dieses Recht nur sehr eingeschränkt wahrnehmen, da sie schlicht kein Geld für kulturelle oder sportliche Angebote haben", verdeutlicht Schäfer.

Damit die ganzen Aktivitäten der Ehrenamtlichen auch finanziell gestemmt werden können, hat Martin Schäfer im Februar einen Antrag bei der Erzdiözese eingereicht, der mittlerweile genehmigt wurde. Voraussetzung war, dass ausschließlich Ehrenamtliche die Aktivitäten planen und organisieren. Nun wird von Freiburg die Hälfte der Kosten übernommen, freut sich Schäfer, der die enge Zusammenarbeit mit der Integrationsbeauftragten der politischen Gemeinde, Karolina Smigielski, betont.

So zählen die Ehrenamtlichen der Kirchengemeinde zum festen Stamm der rund 30 Betreuer, die sich um die Flüchtlinge in der Renngemeinde kümmern. Aus Gründen des Datenschutzes muss die Integrationsbeauftragte am Anfang den Kontakt zwischen den Ehrenamtlichen und den Flüchtlingen herstellen, wie Schäfer im BT-Gespräch erklärt.

Integrationsbeauftragte vermittelt Kontakte

Deshalb war zum Auftakt des Projekts Soziale Teilhabe Smigielskis Mithilfe für die Information, Koordinierung, Planung und auch Anmeldung der Personen nötig. "Aufgrund meiner Arbeit habe ich automatisch den kompletten Überblick wie auch Kontaktdaten, kenne jeden unserer Neubürger persönlich und diese kennen mich", verdeutlicht sie: "Neuen Personen kann ich die Übersicht mit den geplanten Aktivitäten in die Hand drücken und dann die Kontaktdaten von Herrn Schäfer weiterleiten."

Wer Interesse hat, sich an den Veranstaltungen im Rahmen des Projekts Soziale Teilhabe zu beteiligen, kann sich im Pfarrbüro unter (07229) 870 melden.