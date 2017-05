"Wir sind vorbereitet" Rastatt (ema) - "Das ist wie Heimkommen", beschreibt Thomas Geier seine Gefühle, als er Anfang des Jahres den Chef-Stuhl im Rastatter Benz-Werk einnehmen durfte. Der 55-Jährige ist sozusagen Ur-Benzler in Rastatt, leistete ab 1991 mehrere Jahre Aufbauarbeit in der hiesigen Fabrik. Und jetzt stehen wieder spannende Zeiten an: Die neue Kompaktwagen-Generation geht 2018 an den Start. Und der Betriebsrat sitzt dem Manager mit seinen Forderungen nach einer Strategie in Sachen Elektromobilität im Nacken. Das kann den Ingenieur nicht anfechten: "Wir sind vorbereitet", sagt Geier im BT-Gespräch. Das Rastatter Benz-Werk ist in Feierlaune. 25 Jahre hat es hinter sich; am 2. Juni kommt Daimler-Chef Dieter Zetsche zu einem Festakt nach Rastatt. Thomas Geier sieht die Fabrik gut aufgestellt. Die Mitarbeiter hätten sich eine "Riesenkompetenz" und einen großen Erfahrungsschatz erarbeitet. Mehrere Produktanläufe habe man hinter sich, auch kritische wie einst bei der ersten A-Klasse. Deshalb blickt Geier zuversichtlich auf den Start der neuen Kompaktwagengeneration. Aus fünf Modellen werden acht. Welche neu hinzukommen, darf der Manager aber nicht verraten. Bislang werden in Rastatt die A- und B-Klasse sowie der GLA gefertigt. Kommt ein viertes Modell hinzu? Machbar wäre es, sagt der Werkleiter. "Es laufen noch Gespräche." Maxime bei Mercedes-Benz-Cars ist, dass zwischen 300000 und 400000 Autos in einer Pkw-Fabrik pro Jahr vom Band laufen können. Exakt 300007 waren es 2016 in Rastatt. Geier ist es wichtig, die Produktion im Verbund zu sehen. Eine Fabrik müsse atmen; man muss flexibel auf die Marktnachfrage reagieren können. Rastatt sei das "Lead-Werk". Von hier aus will man Innovation und Know-how auf die Tochterwerke in Ungarn, Finnland, China und künftig in Mexiko übertragen. Klar ist für den Manager: "Jeder Standort muss Wirtschaftlichkeit bringen." Dass Rastatt dabei gegen ausländische Fabriken ausgespielt werden könnte, sieht Geier nicht. Für ihn gilt: Kooperation statt Konkurrenz. In den letzten vier Monaten hat sich der Werkleiter von der Pike auf in der Fabrik mit seinen rund 6500 Mitarbeitern umgeschaut und umgehört. Seine Eindrücke: "Sehr viel Positives", aber einiges ist auch ausbaufähig, etwa die Führungskultur: "Man muss auch mal ans Band gehen und mit den Menschen sprechen", sagt Geier. Und wenn es mal Reklamationen gibt, dann müsse schneller reagiert werden. Schnell reagieren muss die Werkleitung nach Auffassung des Betriebsrats vor allem bei der Elektromobilität. Der Vorsitzende Ullrich Zinnert warnte kürzlich davor, die Entwicklung in Rastatt nicht zu verschlafen vor dem Hintergrund, dass in den Standorten Hamburg, Sindelfingen, Untertürkheim und Bremen bereits Vereinbarungen zur Elektromobilität getroffen worden seien. Die Sorge um Arbeitsplätze ist spürbar, schließlich wird bei der Herstellung von Elektromotoren deutlich weniger Personal benötigt als bei Verbrennungsmotoren. Thomas Geier sieht bei dem Thema noch "viele Fragezeichen". Das Unternehmen rechnet damit, dass bis 2025 etwa 15 bis 25 Prozent aller Wagen einen Elektroantrieb haben werden. "Wir haben bereits Know-how und können mit dem Thema flexibel umgehen", verweist er darauf, dass seit Jahren die B-Klasse Electric Drive in Rastatt auf der Hauptlinie mitproduziert wird. Geier muss aber zugleich einräumen, dass noch nicht feststehe, welche von den zehn EQ-Modellen, die Daimler bis zum Jahr 2022 entwickeln will, nach Rastatt kommen werden. Dafür ist es für ihn eine feste Größe, in Rastatt möglichst gute Arbeitsbedingungen zu schaffen. Dazu gehört auch der Bau eines Gesundheitszentrums, der in diesem Jahr starten soll. Dieses Angebot können übrigens künftig mehr Benzler nutzen. Am 1. Juni wird Daimler noch mal 61 Leiharbeiter in die eigenen Reihen übernehmen. Seit 2015 sind es dann 261 Menschen von Fremdfirmen, die nun zu Daimler gehören - mehr als einst angekündigt, wie Geier betont.

