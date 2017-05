Schlosspark-Kater beißt Frau: Ab ins Heim Rastatt (sl) - "Jerry", der rote Kater aus dem Schlosspark Favorite, den das Badische Tagblatt am 22. April unter der Rubrik "Wer will mich haben?" vorgestellt hat, wartet im Rastatter Tierheim immer noch auf ein neues Frauchen oder Herrchen. Seine Vorbesitzer hatten "Jerry" schweren Herzens ins Tierheim gegeben, weil er eine Parkbesucherin gebissen hatte und diese Anzeige erstattet hat. "Noch hat sich kein Interessent für den Freigänger gefunden", teilt das Tierheim auf Nachfrage mit. Familie Scheunemann, die in einem der schmucken Parkgebäude nahe Schloss Favorite zu Hause ist, hat von "Jerry" auf Anraten ihres Anwalts Abschied genommen. Den Rechtsbeistand musste sich die Familie nehmen, weil etwa vier Wochen nach dem Vorfall ein von der Staatsanwaltschaft Baden-Baden beantragter Strafbefehl über 500 Euro ins Haus flatterte. "Fahrlässige Körperverletzung" lautet der Vorwurf, berichtet Sylvia Scheunemann. Der auffällige Kater mit dem roten Fell, der regelmäßigen Schlossparkbesuchern bekannt sein dürfte, ist der Familie vor sechs oder sieben Jahren zugelaufen. "Er war aber eigentlich immer draußen", erzählt Scheunemann. Der weitläufige Schlossgarten und der angrenzende Wald seien "Jerrys" Lebensraum und Jagdrevier gewesen. Denn der Kater fing sich selbst Mäuse. "Wir mussten nur zufüttern", erinnert sich Scheunemann. Genau das könnte jetzt aber zum Problem werden, denn wer ein Tier versorgt, ihm Futter und Unterschlupf bietet, trägt auch die Verantwortung. So wurde es den Scheunemanns jedenfalls erklärt. Doch gegen den Strafbefehl hat die Familie Widerspruch eingelegt. Dass "Jerry" eine Frau verletzt hat, tut den Scheunemanns zwar leid. Offenbar war es nicht nur ein Kratzer. "Die Frau musste ärztlich behandelt werden und musste Antibiotika nehmen", berichtet Sylvia Scheunemann. Den Namen der Geschädigten will sie aus Datenschutzgründen nicht nennen. Nicht verstehen können Scheunemanns, und auch ihre Nachbarsfamilie Trosien, die sich mit einem Brief ans BT gewandt hatte, aber, dass sie eine hohe Strafe zahlen sollen. Sogar die Polizei habe im Schlosspark nach den Besitzern von "Jerry" gefahndet. Noch nie, so Scheunemann, habe der Kater zuvor einen Parkbesucher verletzt. Zumindest habe man bisher nichts davon erfahren. Familie Trosien schreibt: "Er hat sich bei Hunderten, wenn nicht Tausenden von Parkbesuchern, kleinen wie großen, durch seine zutrauliche Art beliebt gemacht. Für Stammgäste des Parks gehört dieser rote Kater einfach zum Park, wie die Bäume, Blumen und Vögel." Wohl im "Unverstand", so schreiben es die Nachbarn, habe hier jemand geglaubt, ein "Stofftier zu knuddeln", dann aber eine schmerzhafte Erfahrung gemacht. Die Scheunemanns vermuten, dass die Frau "Jerry" auf den Schoß genommen hat, um sich fotografieren zu lassen. Denn es gibt ein solches Foto. Dabei habe das bedrängte Tier dann zugebissen. Wer "Jerry" ein neues Zuhause geben will, kann sich ans Rastatter Tierheim wenden. Dort sei er bis jetzt übrigens nur dadurch aufgefallen, dass er "lieb und verschmust" ist: (07222) 21424.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben