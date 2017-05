Der Glaube ist etwas für den Alltag

"Die Idee zu einem generationsübergreifenden Musical hatte ich schon sehr lange", erzählt Cornelia Fischer. Sie griff deshalb die Idee von Pfarrer Ulrich Zimmermann auf, das Luther-Musical aus der Feder von Heiko Bräuning aufzuführen. Als Leiterin des CVJM-Chors studiert sie die Lieder ein. Hinzu kommen Jungscharkinder, die den Chor bereichern. "Von neun bis über 80 Jahren ist es eine bunte Mischung, die richtig viel Spaß miteinander hat", freut sich Cornelia Fischer. Für den Schauspielpart und das Bühnenbild ist Frauke Trzeciak verantwortlich. Sie probt mit den Jungscharkindern und den Schauspielern und freut sich, dass in der vergangenen Woche die einzelnen Elemente des 75-minütigen Musicals erstmals aneinandergereiht wurden.

Erzählt wird die Geschichte von Martin Luther um das Jahr 1544. Luther sitzt gemeinsam mit drei seiner Kinder und seiner Frau Katharina beim Abendbrot und berichtet aus seinem Leben. Die jeweiligen Szenen werden auf einer Nebenbühne dargestellt, so dass das Musical besonders lebendig ist. Da wird vom Ablasshandel und von der Anhörung vor Kardinal Cajetan in Augsburg berichtet. Auch die Entführung auf die Wartburg wird gezeigt. Kleine Filmsequenzen bereichern das Musical zusätzlich.

Die einzelnen Rollen wurden allesamt mit Mitgliedern der Thomasgemeinde und des CVJM Rastatt besetzt. Viele haben bereits von Aufführungen an Weihnachten und Beiträgen zu den sonntäglichen Gottesdiensten Bühnenerfahrung. Auch der CVJM-Chor bereichert den Gottesdienst regelmäßig. "Für den Chor ist es trotzdem etwas Besonderes, über einen so langen Zeitraum zu proben und so viele Lieder einzustudieren", sagt Cornelia Fischer. Sie freut sich, dass nun ein kurzweiliges und unterhaltsames Musical entstanden ist, das alles andere als eine langweilige Geschichtsstunde ist. Vielmehr möchten die Darsteller den Besuchern etwas vermitteln. "Die Botschaft von damals, von der Vergebung und Gnade durch Jesu stellvertretenden Tod, und die Idee, die Bibel unters Volk zu bringen und damit zu zeigen, dass der Glaube etwas für den Alltag ist, ist ja heute noch unser Anliegen im CVJM und in der Thomasgemeinde", berichten die beiden Leiterinnen.

Das für Erwachsene und Kinder ab dem Grundschulalter geeignete Musical ist am Samstag um 18.30 Uhr und am Sonntag um 17.30 Uhr in der Thomasgemeinde zu sehen. Der Eintritt ist frei.