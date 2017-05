Orientalische Klänge und jazzige Trompeten Von Helmut Heck Steinmauern - In dem Moment, als der letzte Ton des letzten Stückes verklungen war, erhoben sich Zuhörer, um der Kapelle stehend zu applaudieren. Und im Nu war der ganze Saal auf den Beinen, um mit stehenden Ovationen dem Orchester zu huldigen. Das machte nicht den Eindruck von reflexartigen Reaktionen. Es sah vielmehr nach wahrer Begeisterung aus. Auf diese Weise dankte das Publikum am Samstagabend in der Turn- und Festhalle in Steinmauern dem Musikverein des Orts für ein Konzert, das unter der Leitung des Dirigenten Jürgen Bäuerle ein beeindruckendes Können demonstrierte. Den Beifallswogen folgten zwei Zugaben. Danach gingen die 34 Akteure von der Bühne und marschierten, noch einmal heftig beklatscht, durch das Spalier der Besucher aus dem Saal. Begonnen hatte das runde Erlebnis gut zwei Stunden zuvor mit Paukenschlägen und Fanfarenklängen. Sie waren der Auftakt der "Festmusik der Stadt Wien", einer Komposition von Richard Strauss. Es war die in feierlichem Glanz gehaltene Ouvertüre zu einer musikalischen Städtereise. "Klingende Metropolen" lautete der Titel des Konzerts, zu dem der Vereinsvorsitzende Wolfgang Götz etwa 250 Besucher begrüßen durfte. Durch das Programm führte Traugott Bruskowski, der als nächste Station Stockholm aufrief, dessen "Waterfestival" mit dem gleichnamigen Werk von Luigi di Ghisallo in herrlichen Bildern ausgemalt wurde. Mit behutsam angewandter Energie ließ die Kapelle Fontänen aufsteigen, Wasser strömen und Lebensfreude quellen, wobei sich rockige Anklänge mit leichten Jazzbrisen mischten. Noch um einiges detailreicher waren die Verflechtungen, die Kees Vlak ins Kulturporträt von Jerusalem und Tel Aviv in "Israel Shalom" eingearbeitete hatte. Der mythische Orient wurde zum Klingen gebracht, das rasante Tempo von Balkan-Blaskapellen kam zum Tragen. Ein paar Tupfer Klezmer-Melancholie waren zu vernehmen. Klarinette (Naomi Burke) und Oboe (Jessica Zeller) brachten typische Farbklänge ins Spiel. "Hava Nagila" drang ins Ohr, es entstanden tänzerische Linien. Es folgte ein Spaziergang "Sous le ciel de Paris", unter dem Himmel von Paris, einem Stück von Hubert Giraud und Jean Drejac. Dank der Akkordeonsolistin Petra Sauer stellte sich augenblicklich das Gefühl von Leichtigkeit ein, getragen vom Rhythmus der Musette. Auf den Fotos, die dazu gezeigt wurden, strahlte der Himmel hellblau. Das pralle Leben auf ganz andere Art entfaltete sich beim "Chicago Festival" von Markus Götz. Dirigent Bäuerle bewegte die Kapelle einmal mehr mit allen Registern zielstrebend und behände durch quirliges Getriebe, über eine Ruhezone im Dreivierteltakt bis zum brausenden Ausklang, zwischendrin glänzte die Solotrompete von Martin Boos. Danach wurden mit Egerländerschwung, Big-Band-Power und Revuesound alles schön zusammengebunden, "Tulpen aus Amsterdam" zum Blühen gebracht. Nach der Pause landete man unter dem Klick-Klack der Kastagnetten in "Barcelona '92", so der Titel eines Stücks von Horst Schelke. Das Spanische wurde in blasmusikalisches Temperament verpackt, einschließlich finalem Olé aus den Musikantenkehlen. Als sehr komplexes Werk, stilistisch und im Tempo äußerst facettenreich, entpuppte sich "Tokyo Adventure", wiederum von Luigi die Ghisallo. Dem Orchester gelang damit ein atmosphärisch dichtes Kunstwerk voller Schönheit. "Etwas für Könner", stellte Moderator Bruskowski ehrfurchtsvoll fest. Dieser Einschätzung war ebenso wenig hinzuzufügen wie seinem Resümee: "eine überzeugende Interpretation". So ging es weiter. Zum nächsten Höhepunkt wurde "Pasadena" von Jakob de Haan: anregend farbig, viel Rhythmus, schöne Melodien. Eine sonnige Hommage, mit Saxofon-Soloteilen von Katrin Fettig und Fabian Grünbacher. Eine jazzig gedämpfte Trompete und ein Stück Broadway-Revue waren zwei von vielen herrlichen Details, die in der "New York Ouverture" von Kees Vlak mit großer Geste in Szene gesetzt wurden. Mit Paul Linckes Marsch "Berliner Luft" ging die konzertante Reise ihrem Ende entgegen, das wie eingangs beschrieben ein glückserfülltes war.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben