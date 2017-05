"Kinder laufen für Kinder" Rastatt (msc) - "Kinder laufen für Kinder" hieß das Motto des Sponsorenlaufs zum zehnjährigen Bestehen des Fördervereins der Hansjakob-Schule. Mit der Aktion wurde offiziell die neue Sportanlage neben der Jahnhalle eingeweiht. Zahlreiche Schüler fanden sich zusammen, um gemeinsam für den guten Zweck Sponsorengelder zu erspielen und erlaufen. Egal ob bei den Stationen "Becherlauf", "Tore schießen" oder beim "Partnerski": Bei dem mit sechs Stationen ausgestatteten Sponsorenlauf des Fördervereins der Hansjakob- Schule sah man rundum strahlende Kinderaugen. Denn nicht nur das Wetter spielte mit Sonnenschein und angenehmen Temperaturen ideal mit, auch die neue Außenanlage der Jahnhalle bewies sich als idealer Austragungsort. In langen Schlangen warteten die 102 Kinder vor der jeweiligen Aufgabe, um dann mit Begeisterung und Freude auf ihrem Laufzettel Station um Station abhaken zu lassen. Jedes Kind suchte sich im Voraus einen eigenen Sponsor, der entweder einen Pauschalbetrag spendete, oder für die erreichte Punktzahl stiftete. Dabei waren nicht nur Eltern und Großeltern als Sponsoren eingetragen, auch Firmen beteiligten sich. Bei maximal 20 Runden und sechs Stationen konnten im Idealfall 120 Punkte erreicht werden. Um die Außenanlage auch personell ideal zu nutzen und nicht zu viele Kinder auf einmal warten zu lassen, begannen um 9 Uhr die Erst- und Zweitklässler, gegen 11 Uhr durften dann die Dritt- sowie Viertklässler ihren sportlichen Trieben freien Lauf lassen. Mit 15 Lehrkräften wurden die einzelnen Stationen bestens betreut, was für einen reibungslosen Ablauf sorgte. Nach der finalen Auswertung sei geplant, die Klasse mit den meisten Teilnehmern sowie die Schüler mit der höchsten Punktezahl mit einem Überraschungsgutschein zu belohnen, berichtete der Vorsitzende des Fördervereins, Bernhard Bank. Aber nicht nur aufgrund dieses Anreizes nahmen zahlreiche Kinder teil. Der erzielte Sponsorenbetrag kommt den Kindern, egal in welcher Form zeitnah wieder zugute. Die eine Hälfte der Spenden fließt in den Förderverein, der durch die Gelder weiterhin beispielsweise Beihilfe zu Klassenfahrten und Lehr- sowie Lernmittel leistet. Den anderen Teil des Betrags erhält der Verein "Faire Welt Rastatt", um eine Mädchenschule in Tansania weiterhin zu unterstützen. Aktuell werden dort sowohl die Schlaf- als auch Lehrräume saniert und auch die notwendigen neuen Laboratorien, die von Staatsseite ab 2017 für die Sekundarstufe vorgeschrieben sind, teils finanziert. Die Kooperation der beiden Vereine besteht schon seit längerem, so dass der Faire-Welt-Laden während der Veranstaltung einen Stand aufgebaut hatte, um Interessierten sein Projekt vorzustellen. Insgesamt war der Sponsorenlauf des Fördervereins nicht nur für die Schüler der Hansjakob-Schule, sondern auch für die Mädchenschule in Afrika ein voller Erfolg. Insgesamt wurden 1200 € Euro erspielt und erlaufen.

