Vielfältige Bekenntnisse zur Demokratie

Bereits in der Nacht zu Samstag war es laut Polizei in der Innenstadt zu Farbschmierereien gekommen. Unbekannte hatten auf den Zufahrtsstraßen zur Badner Halle Parolen gesprüht. Die 16 farbigen Schriftzüge richteten sich gegen den AfD-Parteitag. Die ersten Gegner stellten sich am Samstag schon kurz nach 8 Uhr direkt vor der Halle auf und demonstrierten gegen die Veranstaltung. Dabei wurde ein Parteivertreter von drei Demonstranten angegangen, gegen einen 20-Jährigen wird Anzeige wegen Körperverletzung erstattet. Ein 42-jähriger Mann machte sich strafbar, da er ein verfassungswidriges Zeichen öffentlich zeigte. Kurz vor 11 Uhr setzte sich die vom Karlsruher Kreisverband der Linkspartei angemeldete Gegendemonstration mit etwa 150 Personen vom Kapellenbuckel aus in Bewegung. Die Menschenmenge zog lauthals skandierend über Kapellen-, Kaiser-, Rheintor-, Herren- und Poststraße wieder zurück zum Murgpark. Der 45-minütige Fußmarsch verlief laut Polizei reibungslos.

Neben der mit Gittern und Polizisten rundum stark gesicherten Badner Halle hatten Vertreter der Linkspartei zuvor Position gegen die AfD sowie gegen Nationalismus, Fremdenhass und einen Rechtsruck im Land bezogen. Um Störungen rund um die Veranstaltungen zu vermeiden, war die Polizei mit über 100 Einsatzkräften, Reitern und Hundeführern in der Innenstadt unterwegs. Gestern wurde der AfD-Parteitag fortgesetzt; die Polizei meldete keine weiteren Vorkommnisse.

Einen ganz anderen Akzent als die Linkspartei setzten die Protestler in der Innenstadt. Für rund drei Stunden verwandelte sich der New-Britain- Park zu einer Begegnungsstätte im Zeichen von Toleranz, Vielfalt und Demokratie. Mit der Hockete unter dem Motto "Aufstehen für...." protestierte ein breites Bündnis aus Parteien und Organisationen friedlich gegen den Parteitag der AfD.

Eine kleine Aktion des von türkischen Frauen gegründeten Vereins "Die Brücke" drückte das Anliegen der versammelten Menschen treffend aus: Auf einem Plakat war ein "Baum der Vielfalt" gemalt, dessen Blätter die Besucher mittels eines farbigen Fingerabdrucks hinzufügten. Unter der Federführung der IG Metall Gaggenau hatte sich das bunte Bündnis gefunden und die Hockete organisiert. Und die war fast schon ein Happening. Rund um die Rasenfläche der Grünanlage hatten SPD, CDU, Grüne, Die Linke, FDP, Freie Wähler, der Verein Mehr Demokratie, die Lebenshilfe, die Naturfreunde und eine alevitisch-kurdische Vereinigung ihre Infostände aufgebaut und die Besucher zu Gesprächen eingeladen. Später gesellte sich die Aktionsgemeinschaft Rastatter Frieden hinzu, die ihren Schweigekreis auf dem Marktplatz für die Hockete verkürzt hatte.

"Der Platz macht die Vielfalt der Demokratie sichtbar", begrüßte IG-Metall-Geschäftsführerin Claudia Peter die Besucher. Sie unterstrich die Selbstverständlichkeit, mit der so viele Menschen unterschiedlichster Couleur zusammengefunden hätten, um für Frieden, Freiheit, Respekt und Toleranz aufzustehen. Mit diesen vier Begriffen beginnt die Erklärung, die zu Beginn der Initiative stand und die schnell viele Unterzeichner gefunden hatte. Es sei kein schöner Anlass, der zu der Hockete geführt habe, so Peter weiter. "Wir wollen ein Zeichen setzten für die demokratischen, freiheitlichen Werte."

Die beschworen auch der frühere Karlsruher Bürgermeister Harald Denecken und der Daimler-Gesamtbetriebsratsvorsitzende Michael Brecht in ihren Reden. Denecken erinnerte an die beiden ersten Artikel des Grundgesetzes, die es zu verteidigen gelte. Den Ewiggestrigen erlaube unsere Demokratie, dass sie in Parlamente gewählt werden könnten, aus denen heraus sie diese Demokratie beschimpften und verunglimpften. Demokratie sei manchmal anstrengend, stellte Brecht fest. Die Werte, für die sie stehe, hätten ihm ermöglicht, ohne Krieg zu leben und seien auch Voraussetzung für seine Gewerkschaftstätigkeit. Die AfD hingegen sei unsozial, intolerant und schüre Hass. Brecht rief dazu auf, an den Gründen zu arbeiten, weshalb auch Menschen ohne extremistische Einstellung diese Partei aus Protest wählten.

Das Rahmenprogramm im New-Britain-Park gestalteten die deutsch-russische Kulturgemeinschaft und die Band Tacheles. Mit dem Lied "Die Gedanken sind frei" legten die Teilnehmer der Hockete zum Schluss noch musikalisch ein gemeinsames Bekenntnis ab.

Die Meinung von Patricia Baumgärtner, die mit ihrem Mann Heinz den Marktbesuch mit einem Abstecher zur Hockete kombinierte, kann wohl für viele Besucher stehen: "Das ist eine sehr gute Aktion. Es ist wichtig, dass was gemacht wird", stellte sie mit Blick auf die Parteiveranstaltung in der Badner Halle fest. Der parteiübergreifende Charakter der Hockete sei beeindruckend.

Hochzufrieden war auch Claudia Peter. Unter den rund 300 Besuchern habe ein reger Austausch stattgefunden, gute Gespräche seien geführt worden. "Es hat super funktioniert", resümierte sie.

Bericht: Blick ins Land