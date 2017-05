Michael Anarp gibt seit 25 Jahren den Ton an

Rastatt - Seit 25 Jahren schwingt beim Badischen Chor in Wintersdorf Michael Anarp das Zepter, Verzeihung, den Taktstock. Große Ehrungen durch Verbände sind nicht sein Ding, er wollte keine große Feier und schon gar kein Jubiläumskonzert, über dem sein Name steht. Doch den Wintersdorfer Sängern war es ein Bedürfnis, in einer kleinen Feier ihren Dirigenten zu ehren. Und so hatte man ganz unspektakulär am Ende einer verkürzten Probe mit Sekt und Häppchen dem denkwürdigen Moment gedacht, als Michael Anarp am 9. Mai 1992 mit gerade mal 28 Jahren die erste Probe bei den Wintersdorfer Sängern leitete.

Zwei etablierte Ensembles hatte er damals übernommen. Die Erwachsenen waren unter den Vorgängern bereits zu einer weit gereisten konzerterprobten Truppe geworden und der unmittelbare Vorgänger im Dirigentenamt, Theo Wild, hatte den Kinderchor aus der Taufe gehoben. Anarp hob zwei Jahre nach seinem Amtsantritt noch den Jugendchor aus der Taufe. Seit dem ersten Heben des Taktstocks in Wintersdorf hat der bei den Sängern dank seiner ruhigen und positiven Art beliebte Chorleiter 16 Konzertprogramme, darunter das eigens fürs Ortsjubiläum komponierte Musical "Winidharesdorph" einstudiert.

Der Jubilar schafft es immer, eine Geschichte zu erzählen, spannt einen musikalischen Bogen über ein Thema, nimmt alle Chorformationen mit ins Boot, und die Sänger rudern kräftig mit. So entsteht auch gerade wieder ein neues Programm, das im November 2018 Premiere haben wird.

Anarps Sänger bringen sich auch immer mit ihren Ideen ein und er steht diesen offen gegenüber, greift Musikvorschläge auf, arrangiert sie und baut die Titel zu einem stimmigen Konzertprogramm zusammen. Etwa alle zwei Jahre entsteht so ein neues Programm.

Doch damit ist es für den arbeitsamen Schweden nicht genug. Vor einigen Jahren entstand aus einem gemeinsamen Chorauftritt seines Jugendchors aus Wintersdorf und Jugendlichen aus dem Chor in Kartung, die ebenfalls von Anarp dirigiert werden, eine Symbiose, die mittlerweile mit eigenen Konzertprogrammen beispielsweise die Badner Halle füllt. Der Projektname "Next Generation" spricht für sich. Mit vier erfolgreichen Programmen wird der Nachwuchs im Chorgesang gefördert. Dass dabei oft mehr als hundert singende Kinder und Jugendliche die Bühne bevölkern, die mit Begeisterung dem Dirigat Anarps folgen, fasziniert die Konzertbesucher immer wieder. In der Zwischenzeit ist Anarp auch Jugendreferent des Mittelbadischen Sängerkreises.

Ebenfalls einen großen Stellenwert hat die Arbeit an den Grundschulen in Ottersdorf und Kartung. Über die Kooperation Schule und Verein leitet er dort jeweils den Schulchor. Begeistert sind die Kinder ab der zweiten Klasse immer wieder gerne bereit, auch bei den großen Konzertprojekten wie den "Next-Generation"-Shows mitzuwirken.

Bei den Kids kommt vor allem die moderne Liedauswahl sehr gut an. Was gerade in ihren Lieblingsfilmen oder von angesagten Youtubern über den Äther geht, können sie mit Anarp im Chor singen. Auch Auftritte im Europa-Park wurden den Kindern mit ihrem engagierten Chorleiter so schon ermöglicht.

Der gebürtige Schwede, der Anfang der 1990er-Jahre der Liebe wegen ins Badische und dann zum Wintersdorfer Chor gefunden hatte, sprüht vor kreativen Ideen und Konzepten. Deswegen ist nach 25 Jahren die Luft noch lange nicht raus. Im Herbst wird die nächste "Next-Generation"-Show auf die Bühne gebracht, dann ein gemeinsames Konzert mit dem Musikverein organisiert, um im November 2018 wieder ein Großprogramm mit dem Badischen Chor unter dem Arbeitstitel "Alice" zu stemmen.

So manch einer würde verzweifeln an der Fülle der Lieder, die es mit den Formationen zu erarbeiten gilt. Aber Michael Anarp bleibt die Ruhe selbst, und das hat die letzten 25 Jahre beim Badischen Chor sehr gut funktioniert, auch wenn seine Sänger oft beruhigt werden müssen. Immer hat der Mann aus Schweden Recht behalten und die Konzertprogramme top vorbereitet auf die Bühne gebracht. Die Sänger wollen "ihren Michael" noch möglichst lange behalten. "Aber noch mal 25 Jahre werden es nicht werden", meint der Vollblutmusiker lachend.