Breites Spektrum des Chorgesangs dargeboten

Au am Rhein - Vor mehr als 200 Zuhörern gab der Gesangverein "Fidelia" aus Au am Rhein am frühen Sonntagabend in der Pfarrkirche St. Andreas ein Konzert, mit dem er sein 120-jähriges Bestehens zu würdigen wusste. Der Vorsitzende Horst Schön freute sich über den guten Besuch der Veranstaltung, auf die sich Dirigent Kolja Keller mit dem Männerchor und dem Chor "Klangfarben" in intensiven Proben gut vorbereitet hatte.

Moderator Dieter Weßbecher beschrieb das Programm als "breites Spektrum", das beim klassischen Männerchor beginne und bis zu modernen Gesangsdarbietungen reiche. Dieser Reihenfolge entsprechend brachten die 20 Sänger des Traditionschors zum Auftakt das Stück "Sancta Maria - Lob und Dank dem Herrn" von Johann Schweitzer in getragener andächtiger Stimmung zu Gehör. Trotz der vergleichsweise kleinen Sängerschar entstand raumfüllender Wohlklang. Im anschließenden "Tebe Moem", einem russischen Kirchenlied von Dimitri Bortajanski, kam eine angenehme dunkle Schwere zur Geltung. Mit dem melodiösen "Herr, deine Güte reicht so weit" von August Grell und "Herr, segne mich" von Manfred Bühler setzte sich die besinnliche Atmosphäre fort. Sie blieb auch bei "Blowing in the Wind" erhalten. Die Nachdenklichkeit, die in dem in deutscher Übersetzung gesungenen Lied von Bob Dylan innewohnt, verstärkte sich durch die einfühlsame Klavierbegleitung von Guido Bär.

Wie aus dem Besinnlichen etwas Tröstliches erwachsen kann, machten anschließend die "Klangfarben" mit dem vom Moderator als "Abend- und Sterbelied" angekündigten Stück "Abide with me" von William Monk und dem "Ave Verum Corpus" von Wolfgang Amadeus Mozart hörbar, beides konzentriert mit Würde und Bedacht vorgetragen. Dem bekannten "Hallelujah" von Leonard Cohen gewann Dirigent Keller mit dem rund zwei Dutzend Frauen und einige Männer umfassenden modernen Chor einige neue Reize ab, etwa durch leicht versetzte Zeilen.

Der anrührende Ohrwurm markierte den Übergang zu einer Handvoll Gospels, in denen sich Leichtigkeit mit Energie und Schwung mit Sanftheit paarten. "Sing to the Lord" und "Father" von Tore Wilhelm Aas gehörten dazu, "You raise me up" von Rolf Lovland, "Power" von Myrna Summers und der durch den Film "Sister Act" bekannt gewordene Titel "Hail Holy Queen". Dass dessen Urversion aus dem Hildesheimer Gesangbuch von 1736 stammt und im katholischen Gesangbuch unter Nummer 536 zu finden ist, war eine der Informationen, die man in den Ansagen Weßbechers erfuhr.

Als Solistin trat beim Sister-Act-Stück Laura Genssle mit hellem Timbre in den Vordergrund. Zum Schluss des kurzweiligen Konzerts schlossen sich Männerchor und "Klangfarben" zusammen. Beim ersten gemeinsamen Stück kam mit einem Querflötensolo von Birgit Heck eine neue belebende Farbe hinzu. Vom Doppelchor wurden ferner in schöner Ausformung Lieder wie "Du stellst meine Füße" von Siegfried Fietz dargebracht, das durch Bette Midler populär gewordene "The Rose", die bekannten "Irischen Segenswünsche" (alles in deutschen Versionen) und zu guter Letzt das von Hanna Haller vertonte "Vater Unser".

Die Zuhörer dankten mit reichem Beifall. Der geplante Umtrunk im Pfarrgarten fiel wegen Regen aus. Gelegenheit, mit der "Fidelia" auf 120 Jahre anzustoßen, soll es am 17. und 18. Juni beim Hock an der Rheinauhalle geben.