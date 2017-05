Happy End für Kater "Jerry"

Rastatt (yd) - Das Schicksal von Favorite-Kater "Jerry", der im Tierheim landete, weil er eine Schlossparkbesucherin gebissen hatte (wir berichteten am Samstag), bewegt die BT-Leser. Auch auf der Facebook-Seite des Badischen Tagblatts wurde der Artikel diskutiert - und das Rastatter Tierheim bekam die Auswirkungen ebenfalls zu spüren: Weit mehr Besucher als sonst waren am Wochenende dort. Viele ärgerten sich über die Strafanzeige, die dazu führte, dass "Jerry" ins Heim kam. Für den Vierbeiner zeichnet sich nun aber ein Happy End ab. Eine Familie aus Steinbach will ihm ein neues Zuhause geben: Den großen Garten der Familie muss er sich zwar mit einer Katze teilen und so ein Garten ist natürlich kein Vergleich zu einem Schlosspark, aber besser als ein Zwinger im Tierheim ist er doch allemal.