Biokraftwerk verkauft Iffezheim (ema) - Knapp vier Jahre nach seiner Inbetriebnahme ist das Biokraftwerk auf dem Forlenhof bei Iffezheim in neuen Händen. Die Eggersmann-Gruppe aus Marienfeld (Ostwestfalen) hat die Südbadische Kompostierungs- und Verwertungsgesellschaft mbh (SKV) gekauft. Die neuen Eigentümer kündigen bereits Investitionen in Gebäude und Maschinentechnik an. Die Eggersmann-Gruppe ist nach eigenen Angaben ein Verbund mit national und international tätigen Firmen in den Bereichen Bau und Recyclingtechnologie. Zuletzt hatte das Familienunternehmen von sich reden gemacht, als es die Bekon Holding AG gekauft hatte - ein weltweit agierendes Unternehmen, das Biogasanlage errichtet und auch jene der SKV in Iffezheim gebaut hat. Bisherige Gesellschafter der SKV waren je zur Hälfte Hugo Gerber (MERB, Achern) und Lorenz Jakob (Forlenhof Iffezheim). Nach Angaben einer Sprecherin der Eggersmann-Gruppe hätten die SKV-Gesellschafter aus Altersgründen ihre Anteile veräußert. Der Name SKV werde bleiben. Das damals 5,2 Millionen Euro teure Biokraftwerk ist vor knapp vier Jahren in Betrieb gegangen. Hier lässt der Landkreis Rastatt den Biomüll aus den braunen Tonnen anfahren - im vergangenen Jahr 17263 Tonnen, ein Rekordwert. Die Anlage gewinnt dem Biomüll gleich mehrfachen Nutzen ab: Zum einen entstehen Gas und Strom; zum andern kann der vergärte Abfall noch als Kompost genutzt werden. Der Landkreis konnte dank der energetischen Nutzung Kosten in siebenstelliger Höhe einsparen. Doch ganz so rund scheint das Biokraftwerk nicht zu laufen. Darauf deuten die Pläne des neuen Eigentümers hin. Die Eggersmann-Gruppe, die bereits drei Kompostwerke inklusive Biogasanlagen in Gütersloh, Nieheim und Dresden betreibt, will in Iffezheim investieren. Schon in etwa vier Wochen soll ein Umbau beginnen; auch eine Erweiterung ist noch geplant, wie eine Unternehmenssprecherin dem BT sagte. Grund: Der Bioabfall sei "sehr strukturarm", das Material müsse zur besseren Verarbeitung angereichert werden, etwa mit Ästen. Außerdem macht den Betreibern der hohe Anteil von Stör- und Fremdstoffen zu schaffen. In der Gesamtschau führte dies offenbar dazu, dass die Anlage bislang nicht die wirtschaftlichen Erwartungen erfüllt, wie Iffezheims Bürgermeister Peter Werler vor Ort von Firmenchef Karlgünter Eggersmann erfuhr. Der Verwaltungschef kennt noch keine Details der Investitionen und wartet nun darauf, dass sich das Unternehmen im Gemeinderat präsentieren wird. Werler rechnet damit, dass die Gemeinde ohnehin in einem Genehmigungsverfahren gehört wird. Mit dem bisherigen Betriebsverlauf des Biokraftwerks ist der Iffezheimer Bürgermeister zufrieden. Die Gemeinde hatte darauf gedrängt, dass die Bevölkerung nicht durch Gerüche belastet wird. In der Tat hat es laut Werler in den vier Jahren so gut wie keine Beschwerden gegeben, die auf die Anlage zurückzuführen wären. Das Biokraftwerk ist momentan noch auf eine genehmigte Kapazität von 18000 Jahrestonnen ausgelegt. Der Vertrag des Landkreises mit der SKV, der eine reguläre Laufzeit bis zum 31. März 2023 beinhaltet, bleibt von dem Gesellschafterwechsel unberührt. Die Unternehmenssprecherin deutete an, dass man bestrebt sei, eine höhere Kapazität zu verarbeiten. Auch die Nutzung der Wärme sei angedacht, wie es die Eggersmann-Gruppe bereits in ihren drei Biogasanlagen praktiziert.

