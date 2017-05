Mehr Entscheidungsfreiheit für Rathauschef

Anlass für die Änderungen in der Hauptsatzung war ein Landtagsbeschluss vom Oktober 2014. Doch bereits im Rahmen der letzten Änderung der Hauptsatzung vom September 2009 hatte die Kommunalaufsicht im Landratsamt darauf hingewiesen, dass - abweichend von der Regelung der Gemeinde Iffezheim - seitens des Gemeindetags empfohlen werde, dem Bürgermeister personalrechtliche Entscheidungen von Entgeltgruppe 2 bis 8 nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst zu übertragen. Die Verwaltung hatte nun diesen Hinweis aufgenommen und dem Gremium vorgeschlagen, dass der Bürgermeister künftig Entscheidungen bezüglich Bewerbungen für diese Entgeltgruppe unabhängig vom Rat treffen kann.

Die CDU-Fraktion hingegen hatte beantragt, alles wie bisher zu belassen und den Gemeinderat bei sämtlichen personellen Entscheidungen einzubinden. Hubert Schneider (CDU) protestierte, dass nun "ein Hoheitsrecht des Gemeinderats weggenommen wird".

Die Freien Wähler waren anderer Meinung: "Wir haben uns bisher immer dem Vorschlag der Verwaltung angeschlossen und die Bewerber nicht extra überprüft", argumentierte Fraktionsvorsitzender Manfred Weber. Harald Schäfer (SPD) konnte ein in der Sitzungsvorlage aufgeführtes Risiko einer Zeitverzögerung bei Zusagen nicht sehen: "Der Rat hat immer zeitnah abgestimmt, Verzögerungen hat es nicht gegeben. Wir sollten alles so belassen, wie es ist." Bürgermeister Peter Werler meinte am Ende der Debatte: "Das ist für mich alles keine Glaubensfrage, Bewerber über Entgeltgruppe 8 werden sich auch künftig dem Gemeinderat vorstellen." Mit sieben Nein- und sechs Ja-Stimmen wurde der Antrag der CDU schließlich abgelehnt.

Die Novellierung der Gemeindeordnung schreibt des Weiteren eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen vor: Kinder sollen und Jugendliche müssen bei Planungen und Vorhaben, die ihre Interessen berühren, "in angemessener Weise beteiligt werden".

In dieser Hinsicht schlug die Verwaltung vor, Kinder und Jugendliche projektbezogen einzubinden in Form eines runden Tisches oder eines Werkstattgesprächs. Laut Werler wäre so eine rege Beteiligung am ehesten gewährleistet. Bereits Anfang Juni werde die Konzeption für den Spielplatz im Baugebiet "Nördlich der Hauptstraße" vorgestellt, hierbei könnten die Kinder und Jugendlichen ihre Anregungen einbringen.

Weiterhin verabschiedete das Gremium eine Neufassung der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten und eine Neufassung der Geschäftsordnung des Gemeinderats.