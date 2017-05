Ehrenamtliche stärken Schüler auf dem Weg zum Schulabschluss

Seit Anfang 2015 ist das Projekt, das zu gleichen Teilen vom Landratsamt Rastatt und dem Europäischer Sozialfonds (ESF) finanziert wird, beim Caritasverband für den Landkreis Rastatt angesiedelt. Ein ähnliches Projekt, Vorläufer des jetzigen "Tandem"-Projekts, startete im Kreis Rastatt bereits im Jahr 2007.

"Wir können also in diesem Jahr das zehnjährige Jubiläum feiern und blicken auf eine erfolgreiche Arbeit zurück", berichtet Isabel Komotzki, Diplom-Sozialpädagogin beim Caritasverband. Sie freut sich, dass sich viele ehrenamtliche Lernbegleiter bereits seit 2007 engagieren und die Jugendlichen unterstützen.

Das Projekt "Tandem" richtet sich vornehmlich an leistungsschwache Jugendliche ab der siebten Klasse von Haupt-, Werkreal- und Förderschulen, an unbegleitete minderjährige Flüchtlinge an beruflichen Schulen sowie an Auszubildende aus dem Landkreis Rastatt. Ein ehrenamtlich tätiger Lernbegleiter bietet im Rahmen des Projekts eine individuelle Unterstützung bei der Lebensplanung und bei schulischen Schwierigkeiten an.

"Häufig stoßen Jugendliche aufgrund von sprachlichen Defiziten, Problemen in den Hauptfächern, mangelnden Unterstützungsmöglichkeiten der Eltern oder Defiziten in der Persönlichkeitsentwicklung an ihre Grenzen und bedürfen einer individuellen Unterstützung", führt Isabel Komotzki weiter aus. Um auch wirklich die schwächeren Schülerinnen und Schüler zu erreichen, arbeitet sie eng mit den am Projekt teilnehmenden Schulen zusammen. So wählen diese Jugendliche aus, die zur Zielgruppe gehören und ausreichend motiviert sind, die individuelle Unterstützung regelmäßig und längerfristig anzunehmen. Die Vermittlung eines passenden Lernbegleiters erfolgt dann im Rahmen eines gemeinsamen Gesprächs aller Beteiligten.

Lernbegleiter helfen einmal wöchentlich

Die ehrenamtlichen Lernbegleiter treffen sich, außerhalb der regulären Unterrichts- und Ausbildungszeit, einmal wöchentlich für etwa zwei Stunden mit den Jugendlichen in der jeweiligen Schule. Die Bandbreite der Unterstützungsmöglichkeiten ist dabei groß. Sie reicht von einer Lernunterstützung in den Kernfächern, um Wissenslücken zu kompensieren über Vermittlung von Schlüsselkompetenzen wie Sorgfalt, Durchhaltevermögen, Verlässlichkeit und Pünktlichkeit bis hin zu Hilfe bei der Persönlichkeitsentwicklung und Unterstützung bei der Berufsfindung und der Suche nach Praktika und Lehrstellen. "Durch diese individuelle Unterstützung soll es den Jugendlichen gelingen, ihren Schulabschluss zu verbessern. Unser Ziel ist es, dass sie danach erfolgreich einen Ausbildungsplatz finden", berichtet Isabel Komotzki und fügt hinzu, dass das Tandem-Projekt aktuell an insgesamt 20 Schulen im gesamten Landkreis stattfindet, unter anderem an der Gustav-Heinemann-Schule, Karlschule und der Josef-Durler-Schule in Rastatt, aber auch an Schulen in Ötigheim und Iffezheim.

Da der Bedarf an einer individuellen Unterstützung nach wie vor groß ist, freut sich der Caritasverband für den Landkreis Rastatt über weitere ehrenamtliche Lernbegleiter, die von Isabel Komotzki begleitet und beraten werden. Hierzu gehören regelmäßige Treffen und Fortbildungen für die Ehrenamtlichen, in denen sich diese austauschen können.

Interessierte können sich an sie dienstags zwischen 8 und 13 Uhr unter (0 72 23) 93 90 17 oder per E-Mail an i.komotzki@caritas-rastatt.de für ein erstes Informationsgespräch wenden.