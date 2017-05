"Ton ist für mich wie Medizin"

Kab-Jo Lee kann das beurteilen, denn nachdem sie Anfang der 70er-Jahre wie etliche andere Koreanerinnen als Krankenschwester nach Deutschland übergesiedelt war, führte sie ihr Beruf an eine Klinik in West-Berlin. Doch in der geteilten Stadt wurde es ihr bald zu eng, zu grau und zu schmutzig. Auch die Arbeit als Krankenschwester war wohl eigentlich nichts für die Asiatin. "Ich hatte schon als Kind eine künstlerische Ader", erinnert sie sich die heute 67-Jährige.

Das Wort "Burnout" gab es seinerzeit zwar nicht, aber die junge Pflegerin im fremden Deutschland fiel in ein tiefes Loch. Erst als sie sich der Kunst zuwandte, wurde es wieder besser. "Der Ton war für mich wie Medizin." Heute, viele Jahre später, strahlt sie aus einem immer noch jugendlichen Gesicht: "Auch wenn ich nicht reich bin, kein großes Haus und keine große Rente habe, so habe ich doch meine innere Ruhe gefunden."

Das mit dem Reichsein hat Kab-Jo Lee übrigens schon ausprobiert. Sie war mit einem erfolgreichen Manager aus Norddeutschland verheiratet, lebte in einem großen Haus mit riesigem Garten. "Aber mein Mann war immer unterwegs, hatte nie Zeit für mich", begründet sie, warum die Ehe letztlich in die Brüche ging. Kab-Jo Lee zog es dann in den Süden. So kam sie nach Hügelsheim.

Dort hat sie jetzt nur noch einen kleinen Garten. Dafür steht dort eine Holzhütte: Kab-Jo Lees Werkstatt, in der faszinierende Gebilde aus Ton entstehen. "Viele fühlen sich an Meerestiere erinnert", berichtet die Künstlerin von Reaktionen der Betrachter, "andere an Teile aus der Pflanzenwelt, zum Beispiel Samen". Doch die Keramikerin meint gar nichts Konkretes aus der gegenständlichen Welt. "Wenn man bei sich selbst angekommen ist, findet man das ganze Universum in sich selbst." Diese Philosophie, die Kab-Jo Lee auch ihr "Herzensgesetz" nennt, will sie in ihren Werken zum Ausdruck bringen.

Kab-Jo Lee ist keine Hobby-Künstlerin. Sie lebt vom Verkauf ihrer Arbeiten, hat an bedeutenden Hochschulen studiert und diverse Ausstellungen bestückt. Namhafte Kunstsammler zählen zu ihrem Kundenkreis. Auch Institutionen bestellen bei ihr. Alles entsteht in der Gartenhütte in Hügelsheim, wo Kab-Jo Lee auch Seminare anbietet. Im Sommer steht Raku auf dem Programm, eine keramische Technik, die zu einem dichten Netz aus feinen Rissen, einem sogenannten Craquelé, auf der Oberfläche der hergestellten Gefäße oder Objekte führt. Von Juni bis September bietet Kab-Jo Lee jeden Monat einen zweitägigen Workshop zu dieser Technik an. Weitere Informationen unter (0176) 51794909.

Doch zuvor lädt die Künstlerin alle Interessierten in ihr Atelier und ihren Ausstellungsraum ein. Am kommenden Wochenende, 13. und 14. Mai, sind Gäste in der Hügelsheimer Neuen Straße 26 willkommen. Auch zwei Kolleginnen der Hausherrin beteiligen sich an der kleinen Kunstausstellung: Martina Kutschera aus Rastatt stellt erwähnte Raku-Keramik aus, Bong-Suk Hong aus Baden-Baden steuert asiatische Malerei auf Keramik bei. Am Samstag ist das Atelier von 13 bis 19 Uhr, am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnete.

www.suminleekabjoo.com