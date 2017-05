FC Frankonia: Rasenplatz noch immer "Baustelle"

Klar, dass sich im Verein Ärger staut. Man will in der kommenden Saison nach dann knapp zwei Jahren Zwangspause wieder auf dem Hauptplatz spielen - das sieht man nun aber in Gefahr. Der Zustand des Spielfelds werde aufgrund der ausbleibenden Restarbeiten "täglich schlechter", wie Vorsitzender Martin Geuß berichtet.

Etwa ein Viertel des Platzes sei unmittelbar von den damaligen Erdarbeiten betroffen gewesen, wodurch auch die Beregnungsanlage außer Funktion gesetzt worden sei. Im Sommer 2016 sei der Rest des Platzes daher "erwartungsgemäß verdorrt und großflächig abgestorben".

Der Vertrag mit der Bahn von November 2015 sehe vor, dass der Platz wieder in den vorherigen Zustand versetzt werde. Dieser sei "einwandfrei und vorbildlich" gewesen. Nach den Bahnarbeiten habe eine beauftragte Firma zunächst den zerstörten Teil wieder hergestellt und neuen Rasen eingesät. Im Frühjahr sollten dann die restlichen Arbeiten stattfinden, schildert Geuß: "Abtragen von Moos und Unkraut, Düngung und Nachsaat des verdorrten Rasens."

Doch trotz mehrfacher Nachfragen des Vereins und mehrfacher Zusagen, dass es "nächste Woche" weitergehe, sei nichts dergleichen passiert. Unkraut und Moos breiteten sich aus, während der Rasen sichtbar abbaue. Die Zeit drängt inzwischen: Ende Mai, so der Vereinschef, müsste die Sache erledigt sein, damit der Platz zum Auftakt der nächsten Saison bespielbar ist.

Geuß hat sich nun "verzweifelt und ein Stück weit wütend" in einem offenen Schreiben an Bahn und Stadt gewandt. Beide sollten Interesse an dem Vorfall haben: Die Stadt als Eigentümer des Platzes, der vor knapp zehn Jahren "für sehr viel städtisches Geld" neu gebaut worden sei. Die Bahn, weil sie nach der Vorabentschädigung, die sie dem Verein für die Dauer von 13 Monaten zahlte, seit Januar für jeden weiteren Monat, in dem der Platz nicht genutzt werden kann, 650 Euro an den FC zu berappen hat. Immerhin gab es auf das Schreiben schon tags darauf positive Signale, wie Geuß berichtet. Mitarbeiter der Stadtverwaltung hätten ihm zugesichert, dass man die Bahn auffordern werde, die Arbeiten so schnell wie möglich ausführen zu lassen. Und auch von Bahnseite kam Auskunft, dass man der Sache nachgehen und diese abschließen wolle.

Seit November/Dezember 2015 wickelt der FC Frankonia, der knapp über 200 Mitglieder zählt, den Trainings- und Spielbetrieb auf seinem Nebenplatz ab. Eine erste und eine zweite Mannschaft sowie die AH sind dort aktiv. Ein Gutteil der Entschädigung durch die Bahn habe man dafür aufgewendet, den Nebenplatz in "halbwegs erträglichem Zustand" zu halten.