Hinein ins Vergnügen - Freibäder öffnen

Rastatt - Auch wenn das Wetter derzeit nur Hartgesottene zum Baden unter freiem Himmel lockt, so steht die Freibadesaison doch unmittelbar bevor. Die alljährlichen Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten sind vollbracht, Hecken-, Baum- und Rasenpflege erfolgt und die Bäder gerüstet für die neue Saison. Den Auftakt macht Malsch am Sonntag, 14. Mai, Kuppenheim folgt am Montag, 15. Mai. Durmersheim hat seinen ursprünglich vorgesehenen Eröffnungstermin wegen der kühlen Witterung um eine Woche auf Samstag, 20. Mai, verschoben. Schlusslicht ist Rastatt mit einem angepeilten Start am Mittwoch, 24. Mai.

Rastatt: Beim vorgesehenen Auftakt im Natura am Mittwoch, 24. Mai, um 13 Uhr, sind der aufblasbare Octopus "Octi" und der kleine Seestern dabei, ist auf der Homepage der Stadtwerke Rastatt zu lesen. Terminverschiebungen seien aber bei schlechtem Wetter möglich. Am Schwalbenrain locken Erlebnisbecken mit Kinderrutsche, 75-Meter-Riesenrutsche und Sportbecken mit 50-Meter-Bahnen.

Kuppenheim: Im Vorfeld der neuen Saison mussten im Cuppamare wieder zahlreiche Arbeiten verrichtet werden - so wurden Becken, Filter, Umkleide- und Sanitärbereiche gereinigt und kontrolliert, der Kinderspielbereich und der 2012 mit feinem Sand angelegte Beachbereich vorbereitet sowie Sonnensegel und Sonnenschirme aufgebaut. Fliesenarbeiten waren auf dem gesamten Gelände in den Becken und an den Beckenumgängen erforderlich, da der Frost sehr starke Schäden angerichtet hat. Bürgermeister Karsten Mußler beziffert den Aufwand auf rund 40000 Euro. Außerdem wurde ein neues Kassensystem installiert, nachdem das alte aus dem Jahr 2006 "im täglichen Betrieb erhebliche technische Mängel, offenbart hat", so Mußler weiter. Das Cuppamare wird nun mit einem vernetzten, elektronischen Kassen-, Kontroll- und Managementsystem inklusive Kassenautomat ausgerüstet, die Kosten dafür belaufen sich auf 50000 Euro. Das Wellenbad wird wegen zu hoher Sanierungskosten nicht mehr in Betrieb genommen. Eine neue Wellenanlage würde auch eine Sanierung des in die Jahre gekommenen Außenbeckens erfordern. Kuppenheim hatte hier bereits im Vorjahr auf Zuwendungen vom Land gehofft, diese aber nicht bewilligt bekommen (wir berichteten). Gravierende Neuerungen gebe es in dieser Saison keine, man versuche jedoch, punktuelle Verbesserungen zu erreichen. Die Eröffnungsfeier zum Freibadauftakt am Montag beginnt um 14 Uhr und bietet Spiel und Spaß für die ganze Familie mit Schlauchbooten und - eventuell auch einem kleinen Sprungturmwettbewerb. Und natürlich ist die Ganzjahres-Großwasserrutsche verfügbar.

Durmersheim: Im Terrassenbad der Hardtgemeinde mussten im Vorfeld der Freibadsaison einige Boden- und Wandfliesen in den Schwimm- beziehungsweise Badebecken erneuert werden. Dabei fielen Kosten in Höhe von etwa 3200 Euro an. Bereits zum Ende der Badesaison 2016 wurden im Freizeitbecken schadhafte Baderoste erneuert. Im Schwimmbecken wurden die Baderoste vor ein paar Wochen komplett erneuert. Die Kosten hierfür betragen etwa 10700 Euro. Es wurde ein neues Sprungbrett gekauft und ein Bouleplatz angelegt. Zu den weiteren Neuanschaffungen, die für die Badegäste allerdings nicht sichtbar sind, gehören etwa eine neue Putzmaschine und Messwasserpumpe. Einen besonderen Sanierungsbedarf gibt es laut Aussage des Hochbauamts der Gemeinde nicht. Die Eintrittspreise sind auch in diesem Jahr stabil geblieben. Einen Wechsel gab es im Bereich des Kiosks. Ab dieser Saison gibt es einen neuen Pächter.

Malsch: In dem erst vor einigen Jahren neu renovierten Freibad wurde jetzt die Toilettenanlage erneuert, wie von der Gemeindeverwaltung zu erfahren ist. Das Freibad in Malsch bietet ein Nichtschwimmerbecken mit Breitwellenrutsche und Wasserpilz, ein Kinderplanschbecken, Wasserkanone, Babyrutsche und Wasserspiel, ein Schwimmerbecken und ein Becken mit Sprunganlage.