Platz für große Kreuzfahrtschiffe Rastatt (fuv) - "Ein Schiff wird kommen", heißt ein berühmter deutscher Schlager. In Plittersdorf kamen gestern gleich drei an. Die Kreuzfahrtschiffe übernahmen sozusagen die Einweihung des neuen Anlegers neben der Rheinfähre Plittersdorf. Die Anlegestelle war während der vergangenen Monate rund 50 Meter flussabwärts verlegt worden. Mit der Fertigstellung der Baumaßnahme können nun auch die größten Passagierschiffe, die auf dem Rhein verkehren, im Ried anlegen. Die sind 135 Meter lang, wie Lucas Sandmeier, Managing Director der Scenic Tours Europe AG, erklärte. Die beeindruckenden Wasserfahrzeuge können in Plittersdorf nun in beide Richtungen anlegen, so Sandmeier weiter. Bisher war es nur stromaufwärts fahrenden Schiffen dieser Größenordnung möglich, im Rastatter "Hafen" festzumachen; stromabwärts wäre die Fähre im Weg gewesen. Die Scenic Tours AG hat den vorhandenen Schwimmponton der Anlegestelle von der Stadt Rastatt erworben und einer gründlichen Überholung unterzogen. Für die größten Passagierschiffe war auch ein neuer, längerer Landungssteg notwendig. Alles sei bestens, freute sich Lucas Sandmeier gestern. Es fehlt nur noch ein neues Schild, das die Passagiere beim Verlassen des Schiffs in Rastatt begrüßt. Ein bis zwei Passagierschiffe sollen nun täglich in Plittersdorf anlegen, so Wirtschaftsförderer Raphael Knoth, der die Passagierschiffe als weiteren Vertriebskanal für Rastatt als Tourismusziel sieht. Die Stadt wird den Kreuzfahrtanbietern Rastatt-Faltblätter zur Verfügung stellen. Auf den Schiffen seien auch Passagiere an Bord, die nicht an den fest gebuchten Landtouren teilnähmen. Dieser Personenkreis könnte sich so über Ausflugsziele in der Barockstadt informieren.

