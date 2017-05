Garten- und Hardtstraße werden als nächstes saniert

Bietigheim - Mit einem weiteren "Kraftakt", wie es Bürgermeister Constantin Braun bei der jüngsten öffentlichen Gemeinderatssitzung auf den Punkt brachte, will die Hardtgemeinde die weitere Sanierung des Bahnhofsumfelds in diesem und im nächsten Jahr vorantreiben und gegebenenfalls fertigstellen.

Nachdem das direkte Bahnhofsumfeld mit Zufuhr- und Kronenstraße nahezu fertiggestellt ist, geht es nun auch darum, die Garten- und die Hardtstraße in diesem Gebiet zu sanieren und teilweise zu erneuern. Im Zuge dessen sind aber auch die Hauseigentümer der Gebäude in den genannten Straßen aufgerufen, Verschönerungs- und Verbesserungsmaßnahmen vorzunehmen. Hierzu, so erinnerte Bürgermeister Constantin Braun, werden auch Zuschüsse vom Land Baden-Württemberg in Aussicht gestellt.

Die Gemeinde hat vor geraumer Zeit dem Ingenieurbüro Wald+Corbe den Auftrag erteilt, die notwendigen Sanierungsmaßnahmen auszuschreiben. Mittlerweile fand die Submission der Ausschreibung statt, so dass nun bei der jüngsten öffentlichen Sitzung die Aufträge entsprechend vergeben werden konnten.

Die Gesamtkosten für die Tiefbauarbeiten sowohl für die Hardt- als auch die Gartenstraße belaufen sich auf 1,38 Millionen Euro. Wie Planungsingenieur Peter Kirsamer den Rat informierte, haben sechs Firmen ein Angebot abgegeben. Die günstigste Bieterin war die Baufirma Weiss aus Baden-Baden, die einstimmig den Zuschlag erhielt.

Die Gesamtkosten von 1,38 Millionen Euro, so Braun, werden vom Land mit 396000 Euro bezuschusst. Bevor die Bauarbeiten beginnen, ist eine Informationsveranstaltung für die Bürger am Mittwoch, 24. Mai, um 18 Uhr in Bürgersaal des Rathauses vorgesehen. Die Sanierung der beiden Straßen umfasst im Wesentlichen die Straßenbauarbeiten, wobei dabei auch die Entwässerungsleitungen inklusive Hausanschlüsse gegebenenfalls erneuert werden sollen.

Ebenfalls ist auch eine Erneuerung der Wasserversorgungsleitung einschließlich der Hausanschlüsse geplant. Für mögliche zukünftige Arbeiten werden beidseits in die Gehwege Leerrohre verlegt. Die Baumaßnahmen, so prognostiziert der Planer, werden voraussichtlich im Juli 2018 fertiggestellt sein.

Ebenfalls am Sitzungsabend vergaben die Mitglieder des Gemeinderats die Tiefbauarbeiten für die Sanierung der Bergstraße. Auch hier haben sechs Firmen ein Angebot abgegeben. Die günstigste Bieterfirma war ebenfalls mit rund 1,2 Millionen Euro die Firma Weiss aus Baden-Baden.

Der Ausbau der Bergstraße erfolgt analog der Hardt- und Gartenstraße. Auch bei dieser Straßenerneuerung sollen zuvor die Bürger zu einer Informationsveranstaltung am Montag, 29. Mai, um 18 Uhr in den Bürgersaal des Rathauses eingeladen werden. Parallel zur Sanierung der Bergstraße sollen noch öffentliche Parkplätze mit Pflastersteinen in der Rheinstraße/Ecke Kirchstraße geschaffen werden.

Mit diesen drei Straßenerneuerungsmaßnahmen, so fasste Bürgermeister Braun zusammen, wird die Hardtgemeinde in diesem und nächsten Jahr insgesamt 2,5 Millionen Euro investieren.

Prüfen will die Gemeindeverwaltung auf Anfrage von Gemeinderat Karl Rittler (FW), ob die Anlieger der neu sanierten Straßen dann mit Erschließungskosten zu rechnen haben.