Stadt plant Station für Fernbusse

Der Umwelt- und Verkehrsausschuss hat dazu am Montag das Wort.

Immerhin rund 16 Busunternehmen, die vor allem den Markt für Fahrgäste von und nach Osteuropa bedienen, nutzen derzeit laut Verwaltung zweimal am Tag den zentralen Busbahnhof für ihren Fernbusbetrieb. Sie fahren teilweise mit bis zu vier Bussen gleichzeitig vor, dazu kommen noch Kleintransporter, von denen aus Pakete in die Busse umgeladen werden. Die Fahrgäste wiederum haben in der Regel umfangreiches Gepäck dabei, benötigen also mehr Platz und Zeit beim Warten und Einladen als die Linienbuskunden im Stadt- und Regionalverkehr, so die weitere Beobachtung. In der Folge komme es zu den eingangs beschriebenen Konfliktsituationen. Und diese, so heißt es, nähmen zu.

Daher soll nun, wie es vielfach auch in anderen Städten praktiziert wird, ein separater Haltepunkt für Fernbusse her. Nach einer Untersuchung unter Berücksichtigung von Kriterien wie Vernetzung, Straßenverbindungen, subjektive Sicherheit, soziale Kontrolle, Wirtschaftlichkeit und Parkmöglichkeiten fiel die Wahl auf die Rauentaler Straße (Bahnhof Ost). Für die Umsetzung will man sich um Fördermittel bemühen. Allerdings werde der auserkorene Standort vermutlich ab Mitte 2019 zur Baustelle für ein Regenüberlaufbecken, die Straße selbst soll in diesem Zuge zwischen Bahnübergang und Unterführung grundsaniert werden. Das heißt: Bis Ende 2020 ergebe es wenig Sinn, dort eine Fernbushaltestelle auszuweisen.

So lange will man bei der Stadtverwaltung aber nicht mehr warten: Schon jetzt soll eine (Übergangs-)Lösung her - und zwar in der Werkstraße (Industriegebiet) in Höhe des dortigen Casinos. Der Fahrweg von der Autobahnanschlussstelle Rastatt-Nord bis dorthin gleiche in weiten Teilen dem bis zum späteren endgültigen Halt am Bahnhof-Ost.