Reform des Gutachterausschusses tritt auf der Stelle

Welche Aufgaben hat der Gutachterausschuss?

Das Gesetz sieht vor, dass der vom Gemeinderat bestellte Gutachterausschuss eine Kaufpreissammlung aller Grundstückskaufverträge führt. Daraus ermittelt er Bodenrichtwerte. Das Gremium erstattet darüber hinaus auf Antrag Gutachten über den Verkehrswert von Grundstücken und Immobilien sowie über die Höhe von Entschädigungen für Rechtsverluste und andere Vermögensnachteile.

Warum will die Landesregierung die Gutachter-Ausschussverordnung reformieren?

Baden-Württemberg hat aufgrund der kommunalen Zuständigkeit eine sehr große Zahl an Gutachterausschüssen (rund 900). Nach Überzeugung der Landesregierung können gerade Gremien mit einem kleinen Zuständigkeitsbereich die gesetzlichen Aufgaben nicht vollständig in der erforderlichen Qualität erfüllen, da die Zahl der Kauffälle zu gering ist und damit keine ausreichende Basis für die Ableitung der Wertermittlungsdaten vorliegt. Deshalb strebt das Land eine verstärkte interkommunale Zusammenarbeit an. Nach Kenntnis der Stadtverwaltung sollen mindestens 1000 Verkaufsfälle als Datenbasis für einen Ausschuss dienen.

Wie sieht es in Rastatt aus?

In der Stadt Rastatt kommen pro Jahr 500 bis 600 Kauffälle zusammen; im gesamten Landkreis etwa 2000. Die Stadtverwaltung hat schon mal die Fühler zu den Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Rastatt sowie der Hardt-Kommunen ausgestreckt. Dem Vernehmen nach könnte man sich eine interkommunale Zusammenarbeit vorstellen. Allerdings wollte man zunächst die Landtagswahl abwarten. Beispielgebend könnte die Stadt Bühl sein, die seit Jahren eine Geschäftsstelle für kleinere Gemeinden führt.

Warum verzögert sich das Vorhaben?

Nach Kenntnissen der Stadtverwaltung hat der Städtetag Probleme mit dem Gesetzentwurf. Die Verzögerung führt nun dazu, dass die Stadt Rastatt eine schon genehmigte Stelle für einen Verkehrswertgutachter nicht besetzt. Das zuständige Verbraucherschutzministerium sagt, dass bei einer Umsetzung die Freiwilligkeit im Vordergrund steht. Man wolle das Vorgehen mit den kommunalen Spitzenverbänden abstimmen.

Wann ist in Rastatt mit der Bekanntgabe neuer Bodenrichtwerte zu rechnen?

Die Zahlen sollen in den nächsten Wochen veröffentlicht werden. Nachdem über längere Zeit die Grundstückspreise ziemlich konstant geblieben waren, ging bei der letzten Datenauswertung vor zwei Jahren der Quadratmeterpreis in Wohnbaugebieten um zehn Euro nach oben, mit Ausnahme der Innenstadt. In den Dörfern liegt der Wert bei 220 bis 240 Euro; die Poststraße ist mit 435 Euro die Spitze. Auf dem Röttererberg zahlt man durchschnittlich 275 Euro für den Quadratmeter. Bei der Stadtplanung geht man davon aus, dass aufgrund der rasanten Bauentwicklung im Zentrum und stark gestiegener Immobilienpreise die neuen Bodenrichtwerte in der Innenstadt deutlich in die Höhe gehen werden.