"Ein Bauantrag ist noch kein Baubeschluss"

Es gibt Unsicherheiten, die alles wieder infrage stellen könnten. Es lasse sich nicht abschätzen, wie das Landratsamt den Brandschutz beurteile, griff Ortsbaumeister Hans-Martin Braun ein Problem heraus, bei dem die Vorgaben in den vergangenen Jahren "enorm explodiert" seien, wie Architekt Franz Kurtz anfügte.

Dieser Punkt könne leider nicht im Voraus geklärt werden, weil man eine verbindliche Auskunft nur im Zuge eines Bauantrags erhalte, erklärte der Planer. Ortsvorsteher Helmut Schorpp (CDU) gab sich entspannt. In Sachen Brandschutz sei im Gemeindezentrum alles vorhanden, was die Normen verlangten. Braun hingegen wollte nicht ausschließen, dass der Bestandsschutz durch Umbauten hinfällig werden könnte.

Bürgermeister Andreas Augustin blieb bei der zwei Wochen zuvor im Ortschaftsrat zugesicherten Unterstützung (wir berichteten). "Ein Bauantrag ist noch kein Baubeschluss", ermunterte er die Gemeinderäte zuzustimmen, was dann auch geschah. Die Planung ist schon zwei Jahre alt. Kurtz rief sie in groben Umrissen in Erinnerung. Die Toiletten sollen erneuert werden, ein Behinderten-WC soll entstehen, eine Garderobe und ein rund 50 Quadratmeter großes Foyer. Neben der Eingangstreppe ist ein rollstuhlgeeigneter Aufgang vorgesehen.

Durch einen Anbau an der Ecke Mozart- und Beethovenstraße will man Platz schaffen, um die Küche aus dem Keller ins Erdgeschoss verlegen zu können.

Von Christa Schulz (BuG) und Rolf Enderle (BuG) wurde die Ausstattung der Küche kritisiert. Sie sei größer als jene Küche, die man in der Schulmensa für Vereinszwecke zur Verfügung stellen wolle. Das Würmersheimer Konzept sehe nach "vollem Kochen" aus, hegte Schulz Zweifel an der Notwendigkeit. Die Küche dürfe nicht besser sein als jene in der Mensa, pflichtete Wolfgang Klett (CDU) bei.

Ortsvorsteher Schorpp wies darauf hin, dass die Küchenplanung mit den Vereinen in der Projektgruppe "Gemeindezentrum 2020" erfolgt sei. Jetzt sollte der Bauantrag gestellt werden, um Klarheit zu bekommen. Über Einzelheiten sollte später diskutiert werden. Frank Möhrle (FWG) sah es genauso. Die Planung sei in Ordnung. Karin Glied (CDU) hatte für die Diskussion um die Küche kein Verständnis. Bisher müsse jedes Essen über die Treppe nach oben getragen werden. Eine neue Küche werde dringend gebraucht.

Werner Hermann (SPD) zeigte sich bereit, den von Augustin und Schorpp vorgeschlagenen Weg mitzugehen, wenn auch "mit ein bisschen Grimmen im Magen". Um ein Gebäude zu erhalten, müsse es saniert werden. Über die Küche sollte man noch mal reden. Hermann sah aber die Gefahr einer "Kostenexplosion" durch Genehmigungsauflagen.

Für einen Schreckmoment hatte zu Beginn der Diskussion Ortsbaumeister Braun gesorgt, als er eine Summe von 1,8 Millionen Euro nannte, falls man das Gemeindezentrum komplett energetisch sanieren würde, was aber nicht zur Debatte stand. Am Ende würden es zwei Millionen Euro sein, drehte Hartmut Seidel (FWG) die Schraube weiter.

Das aktuelle Vorhaben ist im Haushalt mit 510 000 Euro veranschlagt. Architekt Kurtz hob hervor, dass die Summe auf der Kostenberechnung von 2015 beruhe. Könnte im kommenden Jahr tatsächlich gebaut werden, müsse mit 550000 Euro gerechnet werden.