Einblicke in unrühmliches Kapitel

Rastatt - "Pif - Paf - Hurra!" (mit dem Gewehr) - so lautet die Antwort auf die Frage im deutschen Anti-Koloniallied von 1898 "Was treiben die Deutschen in Afrika?". Die Zeile stand über der Ausstellungseröffnung in der Erinnerungsstätte in der Rastatter Barockresidenz. In der Außenstelle des Bundesarchivs wird eine im Herbst 2016 von Sabine Herrmann kreierte Wanderausstellung präsentiert, die ein düsteres Kapitel der deutschen Geschichte in Afrika beleuchtet.

Bis zum Ende des Ersten Weltkriegs hatte man im Kaiserreich Wilhelms II. wegen Wirtschaftsinteressen eine "Kulturmission" in Kamerun vorgeschoben, sehr viel Leid unter der Urbevölkerung der Duala hinterlassen und war auch vor Folterungen und Exekutionen nicht zurückgeschreckt. Auf 15 Tafeln mit sehr vielen dokumentarischen Bildern aus Kamerun wird dieses Vorgehen verdeutlicht. Darauf wies die kommissarische Leiterin der "Erinnerungsstätte", Gisela Müller, in Anwesenheit von Abteilungspräsidentin Petra Weidenhaus hin. 50 Prozent der Bild-Text-Tafeln verweisen auf das Wirken von Missionaren, Kaufleuten, Kolonialbeamten, kamerunischen Bauern oder Militärs.

Das Lesen der Dokumente und Erläuterungstexte führt auf eine Zeitreise nach Afrika. Da werden auch konfliktbeladene Situationen wach. Dazu erwähnte der Geschäftsführer des Fördervereins Erinnerungsstätte, Clemens Rehm, dass Rastatt einen Bezug zu den Kolonialereignissen habe. Steht doch im Stadtteil Dörfel ein Denkmal, das an gefallene Soldaten der Rastatter Garnison im Kampf gegen Afrikaner erinnert.

Der zweite Teil der Ausstellung zu Kamerun führt in die Nachkolonialzeit. Dazu gibt es eine Auswahl von Bild- und Textdokumenten aus dem Bundesarchiv. Man geht auf den Nationalsozialismus und die Kolonien ein, den Kontakt Kameruns zur Bundesrepublik und der DDR. Dazu finden sich auch mit Dokumenten bestückte Vitrinen. Die passende Atmosphäre zur Ausstellungseröffnung schuf das Lieder-Duo Stephan Höning und Joachim Seltmann. Titel ihrer Afrika-Zeitreise lauteten "Was ist des Deutschen Tochterland?", "Heia Safari" und natürlich "Was treiben die Deutschen in Afrika?" Die gelungen kommentierten Lieder bildeten den Hintergrund zum Einführungsvortrag des Autors, Journalisten und Kamerun-Kenners Christian Bommarius.

Ohne Manuskript lieferte er Fakten zu seinem Buch: "Der gute Deutsche. Die Ermordung Manga Bells in Kamerun 1914." Dies war eine wichtige Ergänzung zur Ausstellung, die allerdings enorme Aufmerksamkeit erforderte. Das geschilderte Schicksal des 1873 geborenen und deutsch-geprägten Königssohns der Duala, Rudolf Manga Bells, ging erkennbar den Anwesenden sehr nah. Der Kämpfer für die Rechte seines Volkes und gegen dessen Enteignung fiel einem Justizmord mit öffentlicher Hinrichtung zum Opfer. Dies war, wie Bommarius anfügte, "eine abgrundtiefe, politische Dummheit". Fake news, so Rehm, hatten ausgereicht, Manga Bells zum Hochverräter abzustempeln.

Die Ausstellung "Was treiben die Deutschen in Afrika?" ist bis zum 3. September zu sehen. Die Erinnerungsstätte ist von Sonntag bis Donnerstag von 9.30 bis 17 Uhr geöffnet, freitags von 9.30 bis 14 Uhr. Samstags ist sie geschlossen.