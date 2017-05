Schildkröten fressen zwei Schwanenküken Ettlingen/Rastatt (hli/fuv) - "Dass Schildkröten Schwanenküken fressen, haben wir noch nie gehört", sagt Peter Zapf, Umweltkoordinator im Ettlinger Rathaus. Bis jetzt. Denn am Donnerstag ist genau das im Horbachsee in Ettlingen passiert. Der Schwanennachwuchs kam am 5. Mai zur Welt, "seitdem kam es zu Problemen", berichtet Zapf. Dass es in dem See im Horbachpark zwei Schildkröten gebe, hatte bis dahin niemand im Rathaus gewusst. Die Tiere muss jemand dort ausgesetzt haben. Mit dramatischen Konsequenzen, wie Zapf betont. Zwei Schwanenbabys wurden von den Schildkröten gefressen. Die Reptilien krabbelten sogar in das Nest der Vögel, um weitere Beute zu machen. Auf diesen Vorfall habe die Verwaltung "gleich reagiert": Man rief das Malscher Tiertaxi zu Hilfe, das eine der beiden Schildkröten einfing und in das Tierheim in Rastatt transportierte. "Das ist die einzige Stelle im Umkreis, die Wasserschildkröten aufnehmen kann", erklärt Hans Maier, Eigentümer der Tiertaxi-Zentrale Malsch. Als Maier im Horbachpark ankam, saß eine der Schildkröten gerade im Schwanennest, das aber bis auf ein Ei leer gewesen sei, erzählt er. Das Nest liegt im Wasser, rund drei Meter vom Ufer entfernt. Mit einem Kescher, der an einer bis zu fünf Meter langen Teleskopstange befestigt war, gelang es Maier, die Schildkröte einzufangen. In einer Transportbox verwahrt, kam sie dann nach Rastatt, wo sie nun auf einen neuen Besitzer wartet. Um was für eine Art genau es sich bei der "Killer-Schildkröte" handelt, konnte die stellvertretende Leiterin des Rastatter Tierheims, Jenny Bubeck, gestern nicht sagen. Jedenfalls handelt es sich bei dem Reptil nicht um eine Gelb- oder Rotwangenschildkröte. Da das Ettlinger Tierheim über keinen Teich verfügt, kam das Tier nach Rastatt. "Das Ettlinger Ordnungsamt hat uns angerufen und gesagt, die Schildkröte habe Schwäne angegriffen", erzählt Jenny Bubeck mit ungläubigem Blick. Sie könne sich nicht vorstellen, dass das etwa 20 Zentimeter große Tier Schwäne angreift. "Unser Frosch im Teich jedenfalls lebt noch", stellt sie augenzwinkernd fest. Nach Auskunft von Martin Klatt, Referent für Arten- und Biotopschutz im Landesvorstand des Naturschutzbunds Baden-Württemberg (NABU), gebe es das schon, dass Arten wie die Schnappschildkröte junge Schwäne fressen. Das Aussetzen von nicht heimischen Tieren ist vom Tierschutzgesetz ausdrücklich verboten, da die hiesigen Biotope davon bedroht sein könnten. Als Beispiel nennt Klatt die nordamerikanischen Kalikokrebse, die ganze Gewässer leerfressen - sowohl die Amphibien als auch die Pflanzen. Die zweite Schildkröte ist indes noch immer im Ettlinger Horbachsee unterwegs und weiterhin eine Gefahr für die Schwanenbabys. "Wir müssen warten, bis sie an Land kommt, um sie ebenfalls einfangen zu können", verdeutlicht Umweltkoordinator Zapf. Dabei könne es durchaus sein, dass es eine erneute Attacke auf den gefiederten Nachwuchs gebe. "Aber wir können keinen Mitarbeiter abbestellen, der das Nest bewacht."

