Sondierungsgespräche in Ungarn

Szemery erhofft sich von einer Partnerschaft einen höheren Bekanntheitsgrad ihrer Stadt. OB Pütsch lud die potenziellen Städtepartner dazu ein, die produktiven Gespräche bei einem Gegenbesuch in Rastatt fortzusetzen, heißt es in städtischen Pressemitteilung.

Zwei Städte mit "Stern"

Beide Städte verbindet die Zusammenarbeit mit dem Autobauer Mercedes-Benz: Sowohl Rastatt als auch Kecskemét beherbergen Werke des Produktionsverbunds Kompaktfahrzeuge. Die Werke pflegen daher eine enge Zusammenarbeit. Ob nun die Städte nachziehen, diskutierten die Vertreter beider Kommunen am 6. Mai. Dabei kam auch zur Sprache, dass in Rastatt Familien leben, die bereits in Kecskemét gearbeitet haben und eine Partnerschaft unterstützen würden.

Zuspruch erreichte die Stadtverwaltung auch aus der Landeshauptstadt Stuttgart: Der ungarische Generalkonsul Dr. János Berényi und Dr. Ingo Konrad von der Daimler AG befürworten ebenfalls eine Partnerschaft der beiden Städte. Das verbindende Element Autowerk scheint jedenfalls für die nächsten Jahre sichergestellt: Der Autobauer plant in Kürze eine Erweiterung des Werks in Ungarn. Zahlenmäßig wäre die potenzielle Partnerstadt die größte in Rastatts Portfolio: Kecskemét hat rund 110000 Einwohner, Tendenz rapide steigend - um etwa 2000 pro Jahr, wofür auch die Ansiedlung von Autozulieferern verantwortlich ist. Die ungarischen Gastgeber betonten außerdem den hohen Stellenwert der Sportförderung in ihrer Stadt und hoffen, auch die Sportvereine in eine mögliche Partnerschaft einzubinden.

Abseits des Verhandlungstischs

Die 85 Kilometer südöstlich von Budapest gelegene Universitätsstadt präsentierte sich beim Besuch der Rastatter als lebendiges und aufstrebendes Kultur- und Sportzentrum der Region: Die Rastatter besuchten das Fünfkampf-Weltcup-Finale, die Gemäldegalerie des bedeutenden Kunstmalers János Bozsó und die Musikinstrumentensammlung "Leskowsky". Natürlich stand auch eine Führung im Mercedes-Benz-Werk auf dem Programm, ebenso eine Besichtigung des neuen städtischen Bads. Die Gastgeber führten die umworbenen Rastatter zudem nach der Ankunft am Flughafen persönlich durch Budapest.