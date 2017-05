Angst vor jährlicher Lizenzgebühr

Es sei zu erwarten, so lautete die Begründung, dass wegen Urheberrechten eine jährliche Lizenzgebühr von 500 Euro fällig werden könnte. Villa Kunterbunt ist ein Begriff aus den Pippi-Langstrumpf-Büchern von Astrid Lindgren, wie jedes Kind weiß. Die schwedische Schriftstellerin starb 2002. Seit einiger Zeit macht die Nachricht die Runde, dass deren Erben für die Verwendung des geschützten Namens abkassieren wollten.

Im Rathaus in Durmersheim ist bisher keine Zahlungsaufforderung gelandet, wie Hauptamtsleiterin Veronika Laukart in der jüngsten Gemeinderatssitzung wissen ließ. Man vermute aber, dass eine Abmahnung kommen könnte. Einige andere Kommunen hätten schon eine gekriegt. Mit einer Namensänderung begebe man sich auf "die sichere Seite", schlug Bürgermeister Andreas Augustin vor. Nach Rücksprache mit dem Kindergartenteam empfahl die Verwaltung, die "Villa" in "Haus Kunterbunt" umzutaufen.

Halt, winkte Franz Kassel (CDU) ab. Bei "Haus" denke er an "Haus Rudolf" oder "Haus Edelberg", an Seniorenheime jedenfalls. Man sollte den Kindergarten "Kiga Kunterbunt" nennen. Genau so wurde es bei einer Gegenstimme beschlossen.

Nur Rolf Enderle (BuG) war der ganze Vorgang etwas übereilt erschienen. Er beruhe auf nichts als Vermutungen, es sei ja "bis jetzt gar nichts passiert". Mehr Zweifel gab es nicht. Arme Pippi Langstrumpf. Wenigstens ihr zu Ehren hätte man eine bisschen Anarchie und Widerstand spielen können.

Nichts da. Stattdessen wurde ihre Reputation und die ihrer Schöpferin an anderer Stelle gerettet. Tatsächlich scheinen die Lindgren-Erben nicht so aufs Geld versessen zu sein, wie die Geschichte annehmen ließ. Eine kleine Internetrecherche jedenfalls fördert schnell Berichte seriöser Medien zutage, denen zufolge die Aufregung um Lizenzgebühren Vergangenheit zu sein scheint.

Hüterin des Lindgrenerbes ist eine Gesellschaft in Schweden, die den ebenfalls bekannten Namen "Saltkrokan" trägt. Diese verlange von Einrichtungen wie Kindergärten keine Lizenzgebühren, erklärte ein Hamburger Anwalt, der die Firma in Deutschland vertritt, in einem Interview, das die Westfälische Allgemeine am 24. März veröffentlichte. Die Sachlage sei unter anderem in einem Fernsehmagazin falsch dargestellt worden. An gemeinnützige Kindertagesstätten seien noch nie Briefe mit Forderungen versendet worden. Noch nie habe eine Kita zahlen müssen. Das Urheberrecht diene vor allem dem kommerziellen Schutz. Aus dem Interview kann geschlossen werden, dass Kindergärten mit einer kostenlosen Erlaubnis zur Namensverwendung rechnen dürfen.

"Die Erbengemeinschaft möchte nur gefragt werden", wird der Anwalt zitiert. Wenn schon bei der Gründung einer "Villa Kunterbunt" beim Verlag Oettinger, der die deutschen Buchrechte besitzt, das Einverständnis eingeholt worden sei, gelte dies weiterhin. Darf der Kiga Kunterbunt doch Villa bleiben und ins Pippi-Langstrumpf-Universum zurückkehren? Das wäre die Welt, widdewiddewitt, wie sie nicht nur Kindern gefällt.

