Zwist unter Tierschützern Rastatt (ema) - Beim Rastatter Tierschutzverein hängt wieder mal der Haussegen schief. Die ursprünglich für gestern angesetzte Jahreshauptversammlung hatte der Vorsitzende Robert Croll abgesagt. Mehrere Vorstandsmitglieder haben im vergangenen Jahr ihr Amt niedergelegt. Nach BT-Informationen steht ein achtköpfiges Team bereit, als Vorstand für den Tierschutzverein und damit auch für das Tierheim Verantwortung zu übernehmen. Zur Begründung der Absage erklärte Croll gegenüber dem BT, dass man gegen ihn Vorwürfe erhebe, die er jetzt klären wolle. Er behalte sich aber auch vor, von seinem Amt zurückzutreten. Fest steht, dass der 77-Jährige bei der Jahreshauptversammlung ohnehin nicht mehr für das Amt zur Verfügung steht, da er von Rastatt wegziehen werde. Vor diesem Hintergrund ist es für Crolls Kritiker um so unverständlicher, dass der Vorsitzende die Versammlung ohne Begründung platzen ließ. "Es ist nicht nachvollziehbar, wie jemand einen Verein so autoritär führen kann", sagt Beisitzerin Sibylle Fritz, die bereit wäre, sich mit sieben weiteren Mitgliedern im Vorstand zu engagieren. Sie selbst sieht sich von Croll kaltgestellt. Der Vorsitzende habe sie vergangenes Jahr von der Vorstandsarbeit ausgeschlossen, sagte Fritz dem BT. "Sämtliche Kontrollfunktionen bleiben außen vor", kritisiert sie Croll, der das Amt des Vorsitzenden vor drei Jahren übernahm, nachdem Vorgängerin Daniela Pergola zurückgetreten war, weil sie mit dem damaligen Vize Croll keine vertrauensvolle Basis mehr für eine Zusammenarbeit sah. Offenbar nicht das einzige Spannungsverhältnis. Kassierer und Schriftführer haben die Brocken hingeworfen und bekamen Hausverbot; der Posten des stellvertretenden Vorsitzenden war ohnehin nicht besetzt. Eigentlich, so räumt Croll ein, sei der Vorstand nicht handlungsfähig. Gleichwohl betonte er im BT-Gespräch: "Als Alleinvertretung kann ich alles machen. Die Geschäfte müssen weitergeführt werden." Der Vorsitzende versichert, dass der tägliche Betrieb reibungslos laufe. Das Tierheim hat mittlerweile sechs feste Mitarbeiter; die Bilanzsumme des Vereins liegt bei rund einer halben Million Euro. Croll sieht den Verein auf einem guten Weg; selbst seine Kritiker räumen ein, dass rein fachlich dem Vorsitzenden kaum etwas vorzuwerfen sei. Allerdings bestehen Differenzen in der Einschätzung, was am Tierheim baulich noch zu tun ist. Croll sieht die Einrichtung gut aufgestellt, während von anderer Seite noch von Sanierungsbedarf gesprochen wird. Thema für den neuen Vorstand wird es laut Croll auf jeden Fall sein, mit der Stadt Rastatt zu verhandeln. Seit sieben Jahren erhält der Tierschutzverein von der Kommune einen Zuschuss von 60 Cent pro Einwohner, um unter anderem die Aufgabe der Fundtier-Versorgung sicherzustellen. Croll zufolge reicht das nicht mehr aus. Der 460 Mitglieder zählende Verein plädiert für 80 Cent; andere Kommunen, so der Vorsitzende, würden sogar einen Euro und mehr zahlen. Bislang hat der Vorsitzende bei Verwaltung und Gemeinderat vergeblich um die Erhöhung geworben.

