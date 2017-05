Lachknüller vom Malermeister

Rastatt - Wo kommt es denn schon einmal vor, dass das Publikum zum Auftakt mit Handschlag und Selfie vom Star der Veranstaltung persönlich begrüßt wird? Und wer nach über drei Stunden begeistert ist, auch so verabschiedet wird? Dieses hautnahe Fanerlebnis gehört zu den Besonderheiten des mit über neun Millionen Mal auf Youtube geklickten Oliver Gimber einfach dazu. Er servierte die Show "Witz vom Olli" in der restlos ausverkauften Badner Halle.

Der 54-jährige Pforzheimer Malermeister Oliver Gimber löste sich aus der Bildanonymität des Internets, stellte sich dem Livekontakt und erfuhr die Reaktionen des Publikums hautnah. Was auch in unserer an Bildreizen so überfluteten Welt die fast 25 000 ständigen Abonnenten an "Olli" mit seinem südfränkischen Dialekt so schätzen, ist dessen Natürlichkeit und Unkompliziertheit.

Es ist ein Phänomen, dass es Olli schafft, Hallen zu füllen, indem er, vergleichbar einem Märchenerzähler in der Vergangenheit, einfach Witze am laufenden Band zu erzählen weiß. Allerdings kommt in den Lachpausen dazu, dass das 1,67 Meter große, "pure badische Dynamit" (wie er sich selbst tituliert), auch sehr viel Biografisches zu erzählen weiß. Man erfährt, dass Olli ein Pünktlichkeitsfanatiker ist, was sich auch im "Stundenplan" der Veranstaltung in der Badner Halle niederschlug. Der Start, die Pause, aber nicht das Open End liefen so ab.

Olli wirbelte im Stil eines entertainenden Comedians mit Gags und Witzen geradezu atemlos. Könnte man sich diese Witze aus seinem Repertoire doch nur merken, die er sich (wie er verrät) über Bilder als Denkhilfe einprägt! Dabei finden sich die ganz harmlosen Witze mit Lachfalten-Explosionswirkung: "Kommt ein Skelett zum Arzt: ,Sie komme abber schpät!'" Oder noch einer: "Fragt die Kassiererin im Supermarkt einen Dalmatiner, "Sammeln Sie Punkte?'"

Man kann es nur als pausenlose Unterhaltung beschreiben, was der Mann da mit seinem basismäßig bahnbrechenden Rettich-Witz im Internet ablieferte. Dazu wurde der dunkelhäutige Assistent Zabu immer wieder auf die Bühne gerufen. Sonst gehörte zu der Hitparade der Witzewelt der wieder zitierte, fiktive "Rigobert". Der "Olli vunn Pforze" wurde herzerfrischend mit enormen Publikumsreaktionen quasi zu einem Witz-Dozenten.

Der 54-Jährige zauberte aus seiner verbalen Wundertüte Arzt-, Papageien-, Nationalitäten-, Handwerker- und Kurzwitze sowie Witze zu menschlichen Schwächen. Politische Seitenhiebe wurden bei Gimbers Paradeauftritt durchgehend ausgeklammert. Dafür wusste er selbst in Lachpausen, die Stimmung wieder mit einfachen Gags aufzupuschen: "Komme 22 Liliputaner eine Bar. Fragt der Kellner: ,Isch der Kickerautomat kaputt?'"

Man glaubte es auch nach drei Stunden nicht, dass Olli Witzeerzähl-Konditionsschwächen zeigen würde. Doch irgendwann musste ja Schluss sein. Treffend, wenn er zu all der Kurzweil selbst anmerkt: "Wer kommt denn auf so 'nen Blödsinn?" Oliver Gimber jedenfalls darf und soll wieder nach Rastatt kommen. Dafür spricht die herzliche Reaktion der Fans, wenn deren Lachfalten wieder entkrampft sind.