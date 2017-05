Flott und lebendig durch die Geschichte Martin Luthers

Die Zuschauer jeden Alters werden durch die beim Abendessen sitzende Familie Luther mit in das Geschehen genommen. Denn als die drei Kinder Margarethe (Rahel Zimmermann), Johannes (Hennig Bauer) und Paul (Philipp Krüger) von ihren Eltern (Ute und Jürgen Kleehammer) wissen wollen, was sich im turbulenten Leben ihres Vaters so alles ereignet hat, beginnt dieser zu erzählen. So ergibt sich ein chronologischer Lebenslauf, der auch deshalb besonders kurzweilig wird, weil wichtige Ereignisse auf einer zweiten Bühne nachgespielt werden. Dazu gibt es zwei Videoeinspielungen, die Luther im Gewitter vor seinem Entschluss ins Kloster einzutreten und bei seiner Entführung durch Kurfürst Friedrich zeigen.

Immer präsent ist der CVJM-Chor, der für das Musical um elf Kinder aus der Ichthys-Jungschar ergänzt wurde. Insgesamt zehn Lieder werden flott und lebendig unter der Leitung von Cornelia Fischer präsentiert. Immer wieder können einzelne Sänger durch Soli überzeugen. Gesanglich und schauspielerisch liefert Daniel Bertsch als junger Luther eine Glanzleistung. Er steht fast den ganzen Abend durchgehend auf der Bühne und erhält zu Recht immer wieder Szenenapplaus. Egal ob beim Eintritt in das Kloster, als er vom strengen Abt (Armin Pistor) begrüßt wird oder beim Verhör durch Kardinal Cajetan (Stephan Friedrich), der ihm ob seiner Abkehr vom Papst mit dem Kirchenbann droht. Besonders gelungen ist die Marktplatzszene, bei der Johannes Tetzel (Martin Schweizer) das Volk aufruft, Ablassbriefe für ihr Seelenwohl zu kaufen. Da geht ein Stöhnen und Raunen durch das Volk, als die Briefe aus Rom immer teurer werden. Martin Luther wird indes von Kurfürst Friedrich (Thorsten Krampfert) auf die Wartburg entführt, wo er als Junker Jörg die Bibel ins Deutsche übersetzt. Der passende Song "Er hat es geschafft" ist einer der emotionalen Höhepunkte des Musicals und wird später als Zugabe ein zweites Mal zu hören sein.

Auch die Besucher in der Thomaskirche dürfen sich am Musical beteiligen, als das aus der Feder Martin Luthers als Trauerlied für seine beiden früh verstorbenen Kinder Elisabeth und Magdalena komponierte und heute gerne als Weihnachtslied gesungene "Vom Himmel hoch da komm ich her" angestimmt wird. Ebenso wie bei "Eine feste Burg" sorgt die Begleitung durch die Orgel (Manfred Walz) und eine Sopranino-Flöte (Verena Fischer) für einen weiteren Höhepunkt. Aufwendig gestaltet ist das von Frauke Trzeciak entworfene Bühnenbild. Sie hat mit den Schauspielern auch die einzelnen Rollen einstudiert und trägt gemeinsam mit Cornelia Fischer die Gesamtleitung für das Luther-Musical. Zu Ende geht das Musical mit einem Abendsegen, nach dem die Luther- Kinder und zwei Studenten Luthers (Fabian Thomas und Aleksandr Lysenko), die die Familie wie so oft besucht hatten, bereits auf dem Weg ins Bett oder nach Hause sind.