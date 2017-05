Musik für jeden Geschmack

Rastatt - Egal ob Rock, Pop, Rock 'n' Roll oder Jazz, Latinmusik oder House, bei der dritten Rastatter Musiknacht wurde wirklich jeder Musikgeschmack bedient. Die Straßen der Rastatter Innenstadt waren zwar wie leergefegt - wohl aufgrund des leichten Nieselregens -, die zwölf Locations dagegen umso voller. Einmal bezahlen und überall dabei sein, lautete die Devise.

Wer am späten Samstagabend von der Rastatter Herrenstraße Richtung Schloss lief, bekam schnell einen Eindruck, was einen in der Innenstadt an diesem Abend erwartet: Die rhythmische Salsa- und Latinmusik von Luiston und Yoyi Estrada hörte man schon von weitem aus dem "Imperial" schallen. Zahlreiche Menschen versammelten sich vor der kleinen Bar, um sich anschließend dem Treiben im Inneren anzuschließen. Viel Platz bekam dabei keiner, denn das Café war randvoll mit gut gelaunten und tanzbegeisterten Menschen gefüllt.

Mit dem gelben Einlassbändchen um das Handgelenk hatte jeder Zutritt zu dem Dutzend Gastronomiebetrieben, die sich dem von "X-Events" veranstalteten Event anschlossen. Dort zeigte man sich gestern sehr zufrieden: Die Rastatter Musiknacht sei trotz des Wetters gut angenommen worden, 1400 bis 1500 Menschen, so eine erste Schätzung, feierten mit. Kneipenfestival-Organisator Frank Ockert geht davon aus, dass im kommenden Jahr noch mehr Lokale mitmachen werden. In der "Schlossgaststätte" performte die Gewinnerin von "Rastatt barockt", Desirée Lobé, mit ihrer Band aktuelle Popsongs, aber auch Klassiker und Eigenproduktionen. Durch die schöne Stimmung ließen sich einige Zuhörer zum Mitsingen und später auch, bei den schnelleren Nummern, zum Mittanzen verleiten. Ein ganz anderer Wind wehte im "Ratsstüble". Wer auf Rock 'n' Roll steht, war hier genau richtig. Denn The Rhythm Kings spielten unter dem Motto "Rock 'n' Roll never die!" einige Stücke aus den 50er Jahren und brachten die Menge zum Toben. Der L-förmige Gang wurde dabei zu einer Tanzfläche umfunktioniert, sodass aufgrund der vielen tanzfreudigen Musikfans kaum ein Durchgang möglich war.

Die Rolling-Stones-Tribute-Band Stonehead spielte im Restaurant "Zur Blauen Katz". Wie es sich für eine Coverband gehört, gab es nur Songs des Originals zu hören. Auch hier war es den Bedienungen kaum möglich, durch die Menge zu gelangen - zu viele Rock-Fans, die begeistert mitsangen.

Die deutsch-französische Rock-'n'-Roll-Band Les Chambords nahm seine Zuhörer auf eine Zeitreise in die 50er und frühen 60er Jahre. Die vier Musiker aus Straßburg, Colmar und Karlsruhe traten im "Schwertkeller" auf. Hits der 60er Jahre bis zu Liedern von heute hörten die Gäste im "Rheinau Pub" von der Band "Bob ist dein Onkel". Tanya Steel & Friends präsentierten im Gasthaus "Zum Engel" handgemachte "Musik mit Herzblut". Im "Che'Nou" überzeugte die Holiday Blues Band mit Rock und Blues. Unplugged Musik gab es im Bistro "Living" von 2-Plugged. Im "Schnick-Schnack" in Niederbühl spielte die Band Cabanossi einen Mix aus Rock und Pop, im Plittersdorfer "Jockeystübl" kamen Hardrock- und Metalfans mit Charly's Silence auf ihre Kosten. Wer nach einem Rundgang im Zentrum immer noch nicht genug bekam, konnte die Nacht bei der 90er-Party im "Freiraum" ausklingen lassen.