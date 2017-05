Autobahn-Tunnel ein sicherer Durchgang für die Wildkatze Von Mirjam Hliza Muggensturm - Am Feldrand entlang stapft Wolfgang Huber, der seit Jahrzehnten beim Kreisverband des Naturschutzbunds (NABU) Rastatt aktiv ist, zu einer Stelle, die nur wenigen Muggensturmern bekannt sein dürfte. Einer Unterführung, direkt unter der A5 hindurch. Unter seinen Arm hat er einen dicken Ordner geklemmt. Darin: Informationen und Baupläne für ein neues Gebäude des Kosmetikkonzerns L'Oreal, das direkt auf dem angrenzenden Gelände entstehen soll. Genau darin sieht Huber das Problem. Denn den Tunnel könnte bald die wachsende Wildkatzen-Population nutzen, um sich in Richtung Schwarzwald auszubreiten. Das Rauschen der Autos und Lastwagen, die auf der Autobahn unterwegs sind, wird mit jedem Schritt lauter. Und dann steht man auf einmal vor der Unterführung. "Wo sonst gibt es so einen Durchgang, der unter der Autobahn hindurchführt?", fragt Huber. Er muss es wissen, aufgrund von zahlreichen Erkundungstouren kennt er fast jeden Quadratmeter in der Gegend. "Das ist die absolute Ausnahme", beantwortet er seine Frage selbst. Gerade deshalb sei der Tunnel ökologisch besonders wertvoll. "Die Wildkatzen wandern an der Straße entlang, bis sie einen Durchgang finden, der ihnen sicher genug erscheint." Genau das trifft auf den Tunnel zu, der noch knapp auf Bietigheimer Gemarkung liegt. Huber läuft den leicht abschüssigen Weg hinunter, in die Unterführung hinein. Darin ist es dunkel, am Boden steht das Wasser. Als er auf der anderen Seite herauskommt, befindet er sich mitten auf einem Waldweg. "Der Wald", erklärt Huber, "ist der Lebensraum der Wildkatze." Er biete dem Tier Deckung. Auf Felder wage sich die Wildkatze indes nicht. Sie braucht Dickicht. Doch das findet sich auf Muggensturmer Seite nicht - abgesehen von dem kleinen Wäldchen, direkt vor der Unterführung. Ansonsten gibt es nur Ackerflächen. Und die sollen nun noch dem L'Oreal-Gebäude weichen. "Die Wildkatze ist auf Gehölzstreifen angewiesen, damit sie die Chance hat, sich zu vernetzen", stellt er das Problem heraus. Einen Grünstreifen, der laut dem Regionalverband Mittlerer Oberrhein nicht bebaut werden darf, gibt es zwar. "Das ist aber Privatgelände, da weiß man nie, was gemacht wird", befürchtet der Naturschützer, dass das Areal zur Sackgasse für die Wildkatze wird. Seine Hoffnung: Dass der Zaun entlang dem L'Oreal-Areal um zwei Meter zurückgesetzt und auf diesem Streifen eine dichte Hecke gepflanzt werde. "Das wäre schon eine Hilfe", sagt Huber. "Wir müssen eine Lösung finden", verweist er darauf, dass die Wildkatze durch die EU besonders geschützt sei, weil sie so selten vorkomme. Werde sie bei der Planung für L'Oreal außer Acht gelassen, könne die EU den Bebauungsplan stoppen. Auf der Suche nach neuen Revieren In der Region breitet sich die Wildkatze, die man unter anderem an der buschigen schwarzen Schwanzspitze erkennen kann, vom Pfälzer Wald in Richtung Schwarzwald aus. "In den Rheinauen sind bald alle Reviere verteilt", berichtet Huber. Dann gingen die Tiere auf die Suche nach neuen Territorien. Auch im Murgtal, bei Bühl, Stollhofen, Hügelsheim und Elchesheim-Illingen habe es Funde gegeben. Einen weiteren Grund, warum man die Wildkatze schützen sollte, nennt Huber darüber hinaus: Sie hat eine große Bedeutung fürs Ökosystem. Denn die kleinen Raubtiere wie Wildkatzen oder Eulen sorgten dafür, die Mäusepopulation einzudämmen. Ohne sie gäbe es "Mäuse ohne Ende" - mit Konsequenzen für die Landwirtschaft. Claus Gerstner, Hauptamtsleiter der Gemeinde Muggensturm, weiß um die ökologische Wichtigkeit der Wildkatze. Dennoch bezweifelt er, dass der Investor ein Teil seines Geländes für die Pflanzung von Hecken abgeben werde. "Das ist aussichtslos und unrealistisch", findet er klare Worte. Zumal man nicht einmal sagen könne, wie breit so ein Korridor für die Wildkatze tatsächlich sein müsse. Gerstner verweist aber darauf, dass sich die Naturschutzbehörde im Landratsamt um das Thema Artenschutz kümmere. Und wenn die Behörde der Meinung sei, dass man in Sachen Wildkatze "nachlegen" müsse, so werde man reagieren, verspricht er. Landratsamt-Pressesprecherin Gisela Merklinger informiert jedoch: "Unsere Stellungnahme ist quasi fertig. Die Wildkatze spielt darin keine Rolle." Grund dafür: Die Flächen, die L'Oreal bebauen will, werden derzeit für intensive Landwirtschaft genutzt. "Das Gebiet ist für die Wildkatze uninteressant." Naturschützer Huber sieht das anders. Gäbe es einen Gehölzstreifen, dann sei das Gelände mehr als interessant, findet er. "Wenn man überlegt, wie groß das wird", zeigt Huber auf das Grundstück, das rund 18 Hektar misst, "denke ich, dass ein paar Quadratmeter für die Wildkatze abfallen könnten."

