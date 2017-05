Brauerei Franz kauft Braustübl

Der Eigentümerwechsel im Herzen der Barockstadt erscheint unter dem Aspekt der Stadtgeschichte in einem besonderen Licht. Im Braustübl hatte August Hatz im Jahr 1863 seine Bierwirtschaft mit Brauerei eröffnet. Und jetzt hat die einstige Konkurrenz dort das Sagen. Mit dem Braustübl hat die Hatz Immobilien AG die letzte ihrer Gaststätten in Rastatt verkauft. Scheidtweiler zufolge bleibt der Pachtvertrag mit Hatz-Moninger aus Karlsruhe bestehen. "Wir wollen die Brauerei-Tradition von Hatz als äußeres Zeichen erhalten", versichert Scheidtweiler als neuer Eigentümer. Also wird zumindest für die Dauer des Pachtvertrags im Braustübl weiter Hatz-Bier ausgeschenkt.

Informationen, dass Scheidtweiler mit seinen Partnern Hatz-Moninger kaufen wird, bestätigte Scheidtweiler nicht. "Aktuell" sei da nichts dran, allerdings bestätigte der Unternehmer, dass er vonseiten der Karlsruher Brauerei gefragt worden sei, ob er zu einem Kauf bereit sei. Demnach gibt es in Karlsruhe offenbar Bestrebungen für eine Neuausrichtung, nachdem Geschäftsführer Horst Winterberg in den Ruhestand getreten ist.

Unterdessen nimmt in Rastatt das Jubiläumsprogramm zum 175-Jährigen der Brauerei Franz weiter Gestalt an. Fünf Tage lang, vom 29. Oktober bis 3. November, wird in einem großen Festzelt mit viel Musik und Unterhaltungsprogramm gefeiert. Gleich danach werden mit den Abrissarbeiten die weiteren Grundlagen für die angekündigten Investitionen gelegt. Scheidtweiler beabsichtigt zum einen, im Frühjahr 2018 mit dem Umbau der Brauerei zu beginnen, den man mittlerweile zum vierten Mal überarbeitet habe. Geschuldet ist dies den größeren Dimensionen. Franz will jetzt eine Kapazität von 20000 Hektolitern plus eine Option von 5000 Litern schaffen. Dazu braucht man in dem Gebäudeteil, wo jetzt der Schalander untergebracht ist, eine neue Dachkonstruktion.

Parallel zur Brauerei soll der Hotelbau angegangen werden - und die Neubauten, für die die Stadt Rastatt einen Rahmenplan vorgegeben hat, der bislang bis zu 130 Wohnungen in mehreren Gebäuden vorsieht.

Allerdings macht Scheidtweiler keinen Hehl daraus, dass er gerne andere Vorstellungen umsetzen würde. Als "ideal" sähe er ein Konzept für hochwertiges Wohnen im Alter, das in verschiedenen deutschen Städten unter dem Konzept "Tertianum" bekanntgeworden ist: stilvolle Wohnungen in den besten innerstädtischen Lagen, ein vielfältiges Programm für alle Lebensbereiche, ergänzt um ein Dienstleistungsangebot auf Fünf-Sterne-Niveau. Diese Philosophie betrachtet der Unternehmer auch als passende Ergänzung zum angrenzenden Hotel mit Erlebnisgastronomie und Brauereimuseum.

In den nächsten Wochen will Scheidtweiler mit den Architekten bei der Stadtverwaltung für dieses Konzept werben.