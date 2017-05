"Aus der Enge in das schöne neue Haus"

Kuppenheim - "Wir haben eine hohe Zufriedenheit bei Schülern und Eltern, ein engagiertes Lehrerkollegium und ein hohes Leistungsniveau", konstatiert Jürgen Haller, Rektor der Werner-von-Siemens-Realschule in Kuppenheim. Hervorragende Bewertungen erhielt die Bildungsstätte am Wörtelwald bereits bei einer Fremdevaluation. 471 Schüler besuchen derzeit die Einrichtung, 78 Anmeldungen liegen bereits fürs neue Schuljahr vor. Doch bevor dieses startet, gibt es noch ein echtes Jubiläum zu feiern: Die Realschule wird 50 Jahre alt und feiert den runden Geburtstag am 19. und 20. Mai.

Die Anfänge in der Favoriteschule: Im Januar 1967 genehmigt das Kultusministerium einen Mittelschulzug in Kuppenheim. Es melden sich 65 Schüler aus Kuppenheim, Haueneberstein, Rauental, Niederbühl, Förch sowie aus Bischweier an, 61 werden angenommen und auf zwei Klassen verteilt. Der Realschulzug kommt im "neuen Schulhaus" in der Favoriteschule unter, die 1966 gebaut und von der Grund- und Hauptschule (GHS) bezogen worden ist. In den folgenden Schuljahren steigen die Anmeldezahlen zum Realschulzug, an dessen weiterem Aufbau Realoberlehrer Gerhard Hoffmann ab August 1970 wesentlich beteiligt ist, wie der Schulchronik zu entnehmen ist. Im Schuljahr 1971/72 verteilen sich die insgesamt 204 Schüler auf fünf Schuljahre und sieben Klassen. Und es wird ein neuer Unterricht für Realschüler der neunten Klassen eingeführt: Stenographie und Maschinenschreiben. Ab dem Schuljahr 1972/73 wird der Realschulzug vom Kultusministerium zur selbstständigen Realschule erhoben. Die Schulraumsituation ist prekär, die Realschule breitet sich immer mehr aus - Schüler der GHS müssen in vier verschiedene Schulhäuser ausweichen, selbst lärmanfällige Klassenzimmer in der Alten Schule in der Murgtalstraße werden wieder dafür genutzt. Die Schulraumnot sorgt im November 1974 für Elternproteste.

Der Neubau: Der Neubau einer Schule beziehungsweise eines Erweiterungsbaus ist zwar seit 1970 im Gespräch, wird aber erst 1975/76 konkret. Das Oberschulamt legt 1972 ein erstes Raumprogramm für die Erweiterung der Schule aus, doch es fehlt das notwendige Gelände dafür. Der Gemeinderat der Stadt Kuppenheim, die Schulträger ist, beschließt daher, "ein Schul- Sport- und Kulturzentrum im geografischen Mittelpunkt von Kuppenheim, Oberndorf und Bischweier auszuweisen". 1976 kann das Haus eingeweiht und nach den großen Ferien bezogen werden: Schulraummangel und Wanderklassen gehören für etliche Jahre der Vergangenheit an: "Welche Freude aus der bisherigen Enge hinein in das schöne eigene Haus, herrlich gelegen, mit einer geräumigen freundlichen Aula, die zum Willkommen und Feiern einlädt", so heißt es jubilierend in der Chronik weiter.

Der Namensgeber: Festakt am 15. Mai 1986: Die Schule, die naturwissenschaftliches Denken und Handeln pflegt und gute Beziehungen zum Siemens-Werk in Karlsruhe unterhält, bekommt einen Namen: Werner-von-Siemens-Realschule. Später kommen weitere Partner im Rahmen der Kooperation "Wirtschaft macht Schule" hinzu.

Die Erweiterung, Sanierung, Modernisierung: 1994 werden rund 2,4 Millionen Mark in einen Anbau investiert und einige Fachräume geschaffen, auf die beim Realschulneubau aufgrund der finanziell angespannten Lage der Stadt verzichtet worden war. Fast 20 Jahre später erfolgt die Generalsanierung mit umfassender Modernisierung und erneuter Erweiterung: Die Realschule wird bei laufendem Betrieb "runderneuert". Die energetische Gebäudesanierung inklusive Erneuerung des Flachdachs und Erweiterungsbau ist das größte Sanierungsprojekt, das bis dahin in Kuppenheim in Eigenregie durchgezogen wurde, verdeutlicht Bürgermeister Karsten Mußler. Die Kosten belaufen sich auf 5,5 Millionen Euro, weitere 2,5 Millionen nimmt die Kommune für die Sanierung der Sporthalle in die Hand. In der Sporthalle steht die neue Heizung, die mittels eines Blockheizkraftwerks und einer Nahwärmeleitung die Schule versorgt. Die Realschule ist damit fit gemacht für die Zukunft, das wird mit einem Festakt im Juli 2013 begangen.

Die Schule heute: Die Realschule hat einen guten Ruf, die Schüler kommen vor allem aus Kuppenheim, Muggensturm, Haueneberstein und Bischweier, aber auch aus Rastatt. Seit vielen Jahren gibt es einen Schüleraustausch mit dem französischen Raon l' Etape für die jüngeren Jahrgänge. Die Zehntklässler können ihre englischen Sprachkenntnisse in Eastbourne (England) vertiefen - letzteres hat Rektor Haller, seit 2014 Schulleiter in Kuppenheim, neu eingeführt, ebenso Mitmach-Vorträge für Eltern der Klassen 5 und 6 und Workshops für Kinder zum Thema "Das Lernen lernen". In den Mitmach-Vorträgen werden Ursachen von Lern- und Denkblockaden erklärt und Lösungswege aufzeigt. Die Schule hat eine Sozialarbeiterin und wird von einem Förderverein unterstützt. "Wir haben optimale Voraussetzungen und eine Ausstattung, die keine Wünsche offen lässt", bilanziert Jürgen Haller vor allem mit Blick auf den Schwerpunkt Technik. Die Schule verfügt über einen 3-D-Drucker und Lego-Mindstorm-Roboter,- "das ist schon die hohe Schule der Realschule", wie der 46-jährige Rektor weiß.