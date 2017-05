Alle Flüchtlingsfamilien von Paten betreut Iffezheim - Karolina Smigielski, die Integrationsbeauftragte der Gemeinde Iffezheim, ist im Juli vergangenen Jahres mit einer Vielzahl an Ideen in ihr neues Amt gestartet. BT-Redakteur Markus Koch hat bei ihr nachgefragt, was davon bereits in die Tat umgesetzt worden ist. BT: Frau Smigielski, wie viele Flüchtlinge leben im Ort? Karolina Smigielski: Insgesamt haben wir 45 geflüchtete Personen, ein Drittel davon sind Kinder und Jugendliche. Fast die Hälfte kommt aus Syrien, die nächstgrößere Gruppe kommt vom Balkan, gefolgt von Iran/Irak und Afrika. BT: Wie viele Flüchtlinge erwarten Sie noch 2017? Smigielski: Laut Landratsamt müssen wir in diesem Jahr über die Anschlussunterbringung noch 41 Flüchtlinge aufnehmen. Wir erwarten am 15. Mai drei Personen aus Syrien, die im Rahmen der Familienzusammenführung kommen, eine Mutter mit zwei Kindern. Eine weitere Familienzusammenführung aus dem Irak - eine Mutter mit drei Kindern - steht noch an. In beiden Fällen wurden die Familienväter über die Anschlussunterbringung zugewiesen. Die nachkommenden Familienmitglieder werden jedoch nicht auf die Aufnahmequote angerechnet. BT: Wie oft findet das Café International statt? Smigielski: Das Café International findet alle zwei Monate statt, im Wechsel mit den Treffen des Frauencafés. BT: Wurde das geplante Kochtreffen umgesetzt? Smigielski: Das Kochtreffen wurde in die Tat umgesetzt, jedoch nicht in der Neuen Straße. Aufgrund der Zuweisung einer neunköpfigen Familie wurde der Raum für deren Unterkunft benötigt. Unser syrischer Kochabend und der Backabend unter dem Motto "Weihnachtsbäckerei" wurden in die Küche der Maria-Gress-Schule verlegt. BT: Wie viele Flüchtlingsbetreuer gibt es in Iffezheim? Smigielski: Mittlerweile hat sich ein fester Kern von rund 30 Ehrenamtlichen gebildet. Hinzu kommen noch ein paar weitere, die bei einzelnen Aktionen mithelfen. Dies ist für einen kleinen Ort beachtlich. Ganz allgemein muss man sagen, dass wir das Glück haben, dass das ehrenamtliche Engagement in Iffezheim beständig geblieben ist und immer wieder Engagierte neu hinzukommen. BT: Wie viele Patenschaften gibt es? Smigielski: Mittlerweile haben alle Familien einen oder mehrere Paten. Darüber hinaus habe ich für den neuen Familiennachzug im Mai bereits zwei Ehrenamtliche. Es hat sich schnell gezeigt, dass sich einige Paten spezialisieren: Ein Ehrenamtlicher hilft im Bereich der Deutschförderung, während ein anderer sich um Arbeit und Ausbildung kümmert. Es gibt Ehrenamtliche, die mit Geflüchteten einkaufen gehen, sich um rechtliche Probleme kümmern, bei der Wohnungssuche unterstützen oder den Kindern bei den Schularbeiten helfen. Daneben haben wir auch Helfer, die Ansprechpartner in nahezu allen Lebenslagen sind. Viele Patenschaften sind mittlerweile irgendwo zwischen Patenschaft und Freundschaft verankert. So freut es mich besonders, wenn ich höre, dass Flüchtlinge mal zum Karten spielen oder Abendessen und sogar an Feiertagen eingeladen werden. BT: Haben Sie schon ein Grundstück für einen interkulturellen Garten gefunden? Smigielski: Dieses Projekt habe ich aufgrund der geringen Nachfrage vorerst auf Eis gelegt. Dennoch konnte ich zwei Geflüchteten je ein Grundstück am westlichen Ortsausgang und in den Kräutergärten zuweisen. Dank der großartigen Unterstützung der Iffezheimer wurden Gartengeräte zur Verfügung gestellt oder gespendet. Außerdem wurde bei der Gartenarbeit Unterstützung angeboten. Aufgrund unserer Unterbringungskonzeption haben wir das große Glück, Personen in Häuser zuzuweisen, die teilweise über einen Garten verfügen. BT: Welche weiteren Projekte sind in Planung? Smigielski: Wir haben dank der Spendenbereitschaft der Iffezheimer nun die finanziellen Mittel, um ein Projekt für unsere Flüchtlingskinder im Kunstbereich in Angriff nehmen zu können. Des Weiteren haben wir im Bauhof einen irakischen Flüchtling als Praktikanten beschäftigt. Da sich die Treffen zum Kochen oder Backen großer Beliebtheit erfreuen, möchte ich sie nun auf eine offene Gruppe ausweiten, zusammen mit den Männern. Interview BT: Welche Schwierigkeiten gibt es beim Erwerb der deutschen Sprache? Smigielski: Die Entwicklung ist unterschiedlich. Es kommt darauf an, ob die Personen alphabetisiert sind, welchen Bildungshintergrund sie haben und wie hoch die Motivation ist. Für die Personen, die zusätzlich zum Deutschkurs weiter lernen wollen, wird von Ehrenamtlichen jeden Freitag und Samstag eine Förderung in der Iffothek angeboten. Die größten Probleme haben unsere älteren Flüchtlinge. Die Kinder sind nach kurzer Zeit extrem fit. Da merkt man nach ein paar Monaten einen großen Unterschied. Oft werden die Kinder Dolmetscher der Eltern. Allgemein kann man sagen, dass sich die meisten Geflüchteten große Mühe geben, die deutsche Sprache zu erlernen.

