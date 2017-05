"Optimale Lösung" nicht möglich

Au am Rhein - Zwei Vorschläge für den Umbau des Straßenknotens beim Einkaufsmarkt Diehl waren im April im Gemeinderat von Au am Rhein diskutiert worden. Am Montag kam in der jüngsten Sitzung eine dritte Variante dazu, die Bürgermeister Hartwig Rihm als die beste von allen betrachtete. Man habe sie nach der Beratung vor einem Monat mit dem Planungsbüro ausgetüftelt. Sie sei den Anwohnern erläutert worden und habe die meiste Zustimmung erhalten.

Der Unterschied zu den Vorgängermodellen liegt darin, dass man von Neuburgweier kommend wie bisher vor der Verkehrsinsel zur Schiller-, beziehungsweise Morgenstraße abbiegen könnte. Wie in den ersten Entwürfen soll die Linksabbiegespur auch bei dieser Variante entfallen. Ein Nebeneffekt: Wenn ein Fahrzeug vor dem Abbiegen warten muss, wird der nachfolgende Verkehr abgebremst, die Durchgangsstrecke somit ein Stück sicherer. Diese Planung werde von den Anwohnern vor allem deshalb "am ehesten akzeptiert", weil sie bei den beiden anderen Varianten eine stärkere Belästigung fürchteten, berichtete Rihm.

Walter Hettel (FWG) bestätigte die Einschätzung. Nummer drei gefalle "allen besser". Sie beinhalte auch Vorteile für die Sicherheit von Fußgängern, insbesondere Senioren mit Rollatoren, Radfahrer, für die Schulwege und Autofahrer. Zu hoffen bleibe, dass sich mit einer Umgestaltung auch der Ein- und Ausstieg an der Bushaltestelle verbessert. Bürgermeister Rihm betonte, dass noch Fragen zu klären seien.

Die nun favorisierte Variante biete auf jeden Fall Verbesserungen, betonte Bürgermeister Rihm. "Eine optimale Lösung" sei aufgrund verschiedener Gegebenheiten nicht möglich, räumte er ein, dass "der eine oder andere nicht zufrieden sein muss". Einigermaßen zufriedengestellt werden müssen in erster Linie Vertreter des Regierungspräsidiums (RP) und anderer Behörden, die sich am Freitag die Sache bei einer Verkehrsschau ansehen werden. Erst nach diesem Ortstermin werde man sagen können, ob die gewünschte Ausführung überhaupt genehmigt werde, dämpfte Rihm voreilige Erwartungen. Bei einer Zustimmung sei mit "Hausaufgaben" zu rechnen, die dann mit Anwohnern und Gemeinderat besprochen werden müssen, blickte Rihm auf seine Nachfolgerin Veronika Laukart, die im Juni ihr Amt antritt.

Neben dem Verkehrsknoten ging es in der Sitzung um die Gesamtsanierung der Neuburgweierer Straße, die Landesstraße ist. Der Vertrag mit dem RP über die Durchführung sei unterzeichnet. Wie Andreas Klaus vom Planungsbüro BIT Ingenieure bekanntgab, hat sich nach Prüfung des Unterbaus herausgestellt, dass ein "Vollausbau" erfolgen müsse. Die Arbeiten sollen in zwei Bauabschnitte unterteilt werden. Das erste Teilstück soll von der Einmündung Gothestraße am Ortseingang bis zur Frühlingsstraße reichen. Baubeginn ist Anfang Oktober vorgesehen, die Fertigstellung müsse bis 15. Dezember erfolgen. Bei Jürgen Reichert (CDU) löste der "sportliche" Zeitplan Skepsis aus.

Der zweite Bauabschnitt, der sich von der Frühlingsstraße bis in den Bereich am Rathaus erstrecken wird, soll nach Fasnacht in Angriff genommen werden. Parallel mit dem Straßenbau wird die Gemeinde die Gehwege erneuern (wir berichteten). Martin Kimmig (CDU) regte die "prophylaktische" Verlegung von Leerrohren für künftige Aufrüstungen etwa mit Glasfaserleitungen an. Da die Trottoirs gepflastert würden, seien solche Arbeiten später ohne größere Eingriffe möglich, beruhigte der Planer.

Auf offene Ohren stieß Hans Weßbecher (FWG) mit der Bitte, Anliegern Gelegenheit zu geben, mit der Gehwegerneuerung angrenzende Flächen instand zu setzen. Vom Planer wurde eine Kostenübersicht vorgelegt, in der als Anteile der Gemeinde unter anderem 37 600 Euro für die Anschlüsse der Seitenstraßen, 75 000 Euro für den Umbau des Knotens am Diehl und 185 000 Euro für Gehwege enthalten waren.