Plätze für ein- und zweijährige Kinder gefragt

Hügelsheim - Der Trend ist eindeutig in Hügelsheim: Die Nachfrage an Betreuungsplätzen für ein- und zweijährige Kinder ist gestiegen und wird weiter zunehmen - "darauf müssen wir uns einstellen", meinte Bürgermeister Reiner Dehmelt. Der Hort indes werde "so langsam ein Auslaufmodell", auch wenn das dortige Angebot mit den Betreuungszeiten noch weitergehend sei als bei der Ganztagsbetreuung. Dieser neuen Entwicklung trägt der Kindergartenbedarfsplan 2017/18 Rechnung, den der Gemeinderat am Montag einstimmig abgesegnet hat.

In den drei Kinderbetreuungseinrichtungen kommunales Kinderhaus "Spielkiste", evangelische Kindertagesstätte "Windspiel" und katholischer Kindergarten "St. Laurentius" stehen aktuell 188 Plätze für drei- bis sechsjährige Kinder, 41 Plätze für ein- und zweijährige Kinder und 15 Plätze für Hortkinder zur Verfügung. Entsprechend der Voranmeldungen und unter Zugrundelegung der Einwohnermeldedaten wurde nun für das neue Kindergartenjahr folgender Bedarf ermittelt: 182 Plätze für drei- bis sechsjährige Kinder, 50 Plätze für ein- bis unter dreijährige Kinder und acht Plätze für Hortkinder.

Um diesem entsprechen zu können, stehen im "Windspiel" Änderungen an: Die Hortgruppe, die seit Einführung der Ganztagsschule nicht mehr ausgelastet ist, wird in eine altersgemischte Gruppe für drei- bis zehnjährige Kinder mit Ganztagsbetreuung und verlängerten Öffnungszeiten umgewandelt. Somit können zusätzliche Plätze für drei- bis sechsjährige Kinder geschaffen werden, mit dem Nebeneffekt, dass in den anderen altersgemischten Gruppen wieder mehr Zwei- bis unter Dreijährige aufgenommen werden können, erläuterte Christine Haungs von der Gemeindeverwaltung. Da die Ganztagsplätze für die Kindergartenkinder in der umgewandelten Gruppe ausreichen, soll eine bisher altersgemischte Gruppe für zweijährige Kinder bis zum Schuleintritt in eine Gruppe für dreijährige Kinder bis zum Schuleintritt mit verlängerten Öffnungszeiten umgewandelt werden. Träger und Kindergartenleitung seien damit einverstanden, hieß es in der Sitzung. Wegen der veränderten Betreuungs- und Betriebsformen im "Windspiel" muss nun die evangelische Paul-Gerhardt-Gemeinde als Träger der Einrichtung eine Änderung der Betriebserlaubnis beantragen. In der "Spielkiste" wie auch in "St. Laurentius" sei hingegen ein Gruppenausbau aufgrund fehlender Räumlichkeiten nicht möglich, hieß es weiter.

Überdies hat der Gemeinderat die Schulferienbetreuung für Grundschüler beschlossen. Auch im Schuljahr 2017/18 soll die Betreuungszeit wieder in bestimmten Ferienabschnitten erfolgen - und zwar montags bis freitags von 7.30 bis 14.30 Uhr. Der Elternbeitrag mit 12,50 Euro pro Tag bleibt gleich. Die Festlegung der Ferienabschnitte ist das Ergebnis einer Elternumfrage der Gemeinde. 203 Fragebögen wurden versandt, 70 kamen zurück. 16 Eltern gaben an, eine Schulferienbetreuung für ihr Kind zu benötigen. Insgesamt werden im neuen Schuljahr in den Ferien 32 Betreuungstage und für die Erstklässler zusätzlich vier angeboten.

Keine Änderungen gibt es bei der Kernzeitenbetreuung: Für Regelschüler der Klassen eins bis drei ist sie montags bis freitags (12.40 bis 14 Uhr) und kostet 27 Euro pro Monat, für die Ganztagsschüler ist sie montags bis freitags (13.30 bis 14 Uhr) und kostet 2,50 Euro pro Monat. In beiden Fällen ist der August beitragsfrei.