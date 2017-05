Stadt Rastatt baut Radverkehrsnetz aus

(ema) - Die Stadt Rastatt schickt sich an, ihr Radverkehrsnetz weiter auszubauen. Im Juli beginnen die Arbeiten für den Bau der Radfahrerschutzstreifen im Leopoldring. Und auch auf der Kehler Straße tut sich etwas. Ab der Shell-Tankstelle wird ein Schutzstreifen mit Radpiktogrammen angelegt - auch über die Kreuzung. Aus Richtung Süden erhalten Radfahrer an der Ampel drei Sekunden Vorsprung vor den Autofahrern, was mit einer verminderten Leistungsfähigkeit der Kreuzung verbunden sei, erklärte Verkehrsplanerin Kerstin Uhlemann im Umwelt- und Verkehrsausschuss, der die Pläne bei einer Gegenstimme billigte.

Für die Radfahrstreifen im Leopoldring wird es zum Teil notwendig, die Gehwege zu verschmälern und Bordsteine zurückzuversetzen. Umgestaltet werden die Einmündungen der Markgrafenstraße in den Leopoldring (siehe Info-Grafik). In der dortigen Kurve wird eine Mittelinsel gebaut, um Fußgängern von und zum Schnapspark eine sichere Querung zu ermöglichen. Laut Planung werden die Bushaltestellen verlegt. Künftig halten die Busse auf der Fahrbahn. Vor der Kita Biber wird die Natursteinmauer zurückversetzt, um Parkplätze für Eltern zum Holen und Bringen der Kinder zu schaffen. Insgesamt werden im Leopoldring 45 markierte Parkplätze entstehen; bislang, so Uhlemann, zähle man 19 bis 38 geparkte Autos.

Zwischen Juli und Oktober will die Stadt den Abschnitt zwischen Kehler Straße und Wallstraße angehen; die zweite Etappe (bis Kreuzung Ottersdorfer Straße) folgt im kommenden Jahr. Dort muss man sich darauf einstellen, dass künftig der Geradeaus- und Linksabbiegerverkehr (Richtung Ottersdorf) auf einer Spur geführt wird.

Die Gesamtkosten liegen bei 1,1 Millionen Euro; 245000 Euro davon trägt das Land.