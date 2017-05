Runde Lösung für Förcher Kreuzung

Das RP plant, die Kreuzung in einen Kreisverkehr umzubauen und zugleich an dem 1,3 Kilometer langen Abschnitt der L77 ab Kuppenheim auf der Westseite einen Radweg anzulegen. 1,3 Millionen Euro kostet das Vorhaben - und das muss noch nicht das letzte Wort sein. Denn offen ist, ob an der Landesstraße noch eine Amphibienleiteinrichtung installiert wird. Ebenfalls im Detail noch nicht beschlossen ist, welche landschaftspflegerischen Maßnahmen angepackt werden. Von dem Projekt sind zwei FFH-Gebiete betroffen.

Laut Wrede ist der Zeitplan, Mitte 2018 Baurecht zu erhalten, nur einzuhalten, wenn man die benötigten Grundstücke kaufen kann. Nur wenn alle 35 betroffenen Eigentümer mitspielen, kommt die Behörde ohne Planfeststellung aus, sagte Wrede. Wenn die Bagger anrücken dürfen, wird sich noch der Landkreis an die Maßnahme dranhängen, um ein fehlendes Stück Radweg auf der Kreisstraße Richtung Förch zu bauen.

Mit dem Bauprojekt verknüpft ist die Anordnung eines durchgehenden Tempo-70-Limits zwischen Kuppenheim und Haueneberstein. Laut Wrede dürfen die Planer deshalb auf Schutzplanken für den Radweg verzichten. Bestandteil der Baumaßnahme ist auch der Abriss der Holzbrücke über dem Krebsbach, die durch eine Stahlbetonbrücke ersetzt wird. Am Montag wird Wrede die Planung im Kuppenheimer Gemeinderat vorstellen. Offen ist, wann es mit dem Abschnitt zwischen Förcher Kreuzung und Haueneberstein weitergeht, auf dem ein kombinierter Rad- und Wirtschaftsweg gebaut werden soll. Wrede sagte, dass das Flurbereinigungsverfahren wegen der PFC-Problematik ruht.