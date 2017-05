Schauerliche Heiligtümer

Rastatt - In Rastatt ist man schon gespannt auf die Wiedereröffnung der Schlosskirche (siehe Kasten). Das Barockjuwel ist wegen seiner im Original erhaltenen Ausstattung aus der Zeit der Markgräfin Sibylla Augusta etwas ganz Besonderes. Zu den Kostbarkeiten gehören auch die sogenannten Heiligen Leiber. Textilrestauratorin Diane Lanz hat die exquisiten Stoffe und die reiche Dekoration der echten Skelette gereinigt und gesichert. Bald kehren Theodor und Theodora zurück an ihre angestammten Plätze hinter Glas und werden auch bei Führungen gezeigt.

Heutige Besucher der Schlosskirche werden sich angesichts der beiden Ganzkörper-Reliquien ein bisschen gruseln, vielleicht sogar die Köpfe schütteln oder sie einfach nur kurios finden. Die Rastatter vor 300 Jahren haben sie allerdings sehr verehrt. Auch anderswo wurden in der Barockzeit geschmückte Gebeine in gläsernen Schaukästen drapiert. Doch nur wenige Exemplare sind erhalten.

Der Landesbetrieb Vermögen und Bau, der für die Sicherung der Rastatter Schlosskirche insgesamt verantwortlich zeichnet, hat nun als eine der abschließenden Maßnahmen vor der Wiedereröffnung die Heiligen Leiber in die Obhut von Textilrestauratorin Diane Lanz gegeben.

Die Expertin hat auch schon die kostbaren textilen Wandbehänge der Schlosskirche restauriert. Nun widmet sie sich im Kunstdepot der Staatlichen Schlösser und Gärten in Karlsruhe den sterblichen Überresten von Theodor und Theodora, beziehungsweise mehr noch ihrer Ausstattung. Damit die Gebeine zusammenhalten, sind die Knochen mit Gazestoff umwickelt, erklärt die Fachfrau. Für die Ausstaffierung wurde offensichtlich Kleidung verwendet, wie sie um 1720 in Mode war. "Ich gehe davon aus, dass es sich um Zweitverwendungen handelt", erklärt die Textilrestauratorin und zeigt auf Theodors Justaucorps. So nennt man die frackartige, eng anliegende Jacke, wie sie damals von hochgestellten Herren getragen wurde. Sie besteht aus dicker Seide, mit Silber- und Goldfäden ist ein aufwendiges Blumenmuster eingewebt. "Sicher handelt es sich um Exportware aus Frankreich", erklärt die Restauratorin: Also seinerzeit etwas ganz Exklusives. Die Heiligen Leiber tragen zudem gewirkte Strümpfe, sind mit echten Schmucksteinen und Applikationen aus Silber- und Goldblech geziert. Die Löckchen-Perücken sind ebenfalls aus Silberfäden, bei Theodor sogar vergoldet. Ein interessantes Detail sind die Schuhe. Sie haben rote Absätze, wie sie in der Zeit des Absolutismus Königen und dem hohen Adel vorbehalten waren.

Besonders fasziniert ist Diane Lanz von den Kunstblumen aus Textil und Papier. Sie sind zwar - wie die ganze Ausstattung der Heiligen Leiber - etwas verblichen, aber sehr naturgetreu angefertigt. "Man sieht sogar die Staubgefäße", schwärmt die Expertin.

Bei den Staatlichen Schlössern und Gärten erarbeitet man derzeit Konzepte, wie man die Schlosskirche den Besuchern präsentieren will. Dabei spielen auch die Heiligen Leiber eine Rolle, wie Konservatorin Dr. Petra Pechacek berichtet: "Es sind zwei in unserem heutigen Verständnis ungewöhnliche ,Ausstattungsstücke' der Schlosskirche, die wir mit dem gebotenen Respekt wieder in ihrem originalen Glasschrein am authentischen Aufstellungsort zeigen werden", kündigt die Historikerin an, "sie gehörten zum von Sibylla Augusta geschaffenen Gesamtkunstwerk der Schlosskirche. Wichtig ist mir, dass wir in unseren Führungen den Besucherinnen und Besuchern die Bedeutung dieser Heiligen Leiber für die Menschen im Barock korrekt vermitteln und das Verständnis dafür wecken, was man mit der Ausstellung der Gebeine von Katakombenheiligen damals bezweckte und warum wir sie heute immer noch präsentieren".

Schon im späten 16. Jahrhundert hatte man in Rom in den Katakomben antike Begräbnisstätten entdeckt. Dem katholischen Klerus kamen sie gerade recht. Während die Protestanten Reliquien der Heiligen ablehnten oder gar zerstörten, tat sich hier ein schier unerschöpflicher Vorrat an "Nachschub" auf, mit dem sich die Gegenreformation befeuern und auch Handel treiben ließ. Man ging einfach davon aus, dass es sich bei den in den Katakomben gefundenen Skeletten ausnahmslos um Märtyrer der römischen Christenverfolgungen handelte. Und man verpasste ihnen sogar Namen, die sie zu Lebzeiten nie getragen haben dürften. Das wird auch bei Theodor und Theodora nicht anders gewesen sein.

Theodor erhielt Markgräfin Sibylla Augusta anlässlich ihrer Romreise 1719 von Papst Clemens XI. geschenkt. Woher Theodora stammt, ist nicht ganz klar. Am 21. Januar 1720, dem 45. Geburtstag der Markgräfin, wurden jedenfalls beide zusammen mit anderen Reliquien, unter anderem einem angeblichen Splitter vom Kreuz Jesu, in die Reliquienkapelle bei der späteren Schlosskirche getragen. Nach der Fertigstellung der Kirche 1723 drapierte man die Heiligen Leiber in der Nähe des Hochaltars. Wann Theodor und Theodora an ihre heutigen Plätze in ihren Glasschreinen im Kirchenschiff kamen, war lange nicht ganz sicher. Doch Diane Lanz hat bei ihrer Arbeit ein sehr altes Papiertütchen hinter dem Brustkorb von Theodor entdeckt. Darin befinden sich einige Knochensplitter. Interessanter ist aber der handschriftliche Vermerk auf der Tüte, der besagt, dass der Heilige Leib am 24. Dezember 1775 "transloziert", also an einen anderen Ort gebracht wurde. Die Knochenstückchen sind wohl dabei abgesplittert.

Damit so etwas diesmal nicht passiert, geht Diane Lanz ganz behutsam mit den beiden Reliquien um. Mit einem neuen Saug-Blas-Verfahren entfernt sie den Staub, abgefallene Partikel bringt sie wenn möglich wieder an. Sonst kommen sie in Papiertütchen und werden dokumentiert. Ergänzungen durch neue Zutaten vermeidet sie, das würde dem Prinzip widersprechen, das für die ganze Schlosskirche gilt: Ein seltenes Original der Barockzeit in seinem Ursprungszustand für die Nachwelt zu erhalten.