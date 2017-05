Sorge um das Gesicht des Zay

Rastatt - Das Interesse an und die Sorge um "ihr" Zay ist offensichtlich groß bei den Bewohnern des Rastatter Stadtteils: An die 150 Besucher kamen am Dienstagabend in die Reithalle zur Infoveranstaltung in Sachen Planungsrecht, zu der OB Hans Jürgen Pütsch eingeladen hatte. Es ging ihnen um das Gesicht des Zay, für dessen Erhalt vor allem auch der Bürgerverein wirbt - und das man angesichts von Neubauprojekten gefährdet sieht.

Inwieweit kann man solch ein Gebiet schützen?, lautete eine der zentralen Fragen. Ist es der Stadt wert, den Charakter des Stadtteils zu erhalten? Oder ist er zum "Abschuss" freigegeben?, wie es Michael Weck, stellvertretender Vorsitzender des Bürgervereins, formulierte - "Negativbeispiele" wie "das Kalabrich und die Augustastraße" vor Augen. Man habe schlicht Angst, dass "brutal nachverdichtet" wird.

Ängste, die die Vertreter der Stadt - neben dem OB die Stadtplaner Markus Reck-Kehl (Fachbereichsleiter) und Sandra Hentze (Kundenbereichsleiterin) - zu nehmen versuchten. Sie sehen derzeit keinen Anlass, an irgendeiner Stelle des Areals, das sich zwischen dem ehemaligen Canrobert-Areal im Osten und der Murg im Westen, der Carl-Schurz-Straße im Süden und dem Richard-Wagner-Ring im Norden erstreckt, mit einem neuen Bebauungsplan eingreifen zu müssen. Planungsrechtlich wird der Stadtteil teilweise durch einfache und qualifizierte Bebauungspläne sowie im unbeplanten Innenbereich per Paragraf 34 des Baugesetzbuchs abgedeckt, der besagt, dass sich Neubauprojekte in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen müssen.

Bürgervereins-Vorsitzende Gabi Hüttner lenkte den Blick in diesem Zuge kritisch auf das Vorhaben der Baugenossenschaft Gartenstadt, ein Gebäude an der Ecke Gartenstraße/ An der Ludwigsfeste abzureißen und das Areal neu zu bebauen. Wie berichtet, plant die Genossenschaft einen mehrgeschossigen Neubau mit seniorengerechtem Betreuungsangebot, bei dem aus wirtschaftlichen Gründen "eine gewisse Größe" notwendig sei, wie Geschäftsführer Oliver Krause bereits angekündigt hat. 25 Ein- und Zweizimmerwohnungen soll er umfassen. Bis Ende April 2018 ist das Gebäude aus den 20er Jahren noch vermietet, dann soll es weichen. Oder ist es nicht doch noch zu retten?, wollte Hüttner von der Stadt als Eigentümerin wissen (die Genossenschaft hat Erbbaurecht). Nur, wenn es jemand kaufen würde, um es im Bestand zu erhalten, so die Antwort, schließlich stehe das Haus nicht unter Denkmalschutz. Eventuell weitergehende Pläne an der Gartenstraße - Bürger sorgen sich, dass einem wuchtigen Neubau entlang der Gartenstraße eine weitere Neubebauung im Karrée folgen könnte (allesamt Gartenstadt-Gebäude) - seien indes weder bekannt noch bislang ein Thema. Eine Bebauung in zweiter Reihe, wie befürchtet, sähe man vonseiten der Verwaltung derzeit dort nicht machbar.

Kritik an großen Flachdachbauten

Was die Bebauungsdichte generell anbelangt: Die sei in Rastatt durchschnittlich und nach Ansicht des Regionalverbands noch nicht einmal dicht genug, so Markus Reck-Kehl. Die Frage war mit Blick auf Neubauten beispielsweise auf dem ehemaligen Eislaufhallenareal im Süden der Kernstadt aufgeworfen worden - in dessen Zuge auch Kritik am heute wohl kaum mehr vermeidbaren Flachdach-Geschossbau laut wurde, der nach Meinung einer Zuhörerin jedes Flair "kaputtmacht". Laut Reck-Kehl auch eine wirtschaftliche Frage: Kaum mehr jemand könne es sich leisten, nicht nutzbaren Raum zu errichten, der bei geneigten Dächern unweigerlich entsteht. Mit Flachdächern könne eben das Volumen ausgeschöpft werden.

Gabi Hüttner bekräftigte den Wunsch des Bürgervereins nach einem Quartiersplatz, der entstehen könnte, wenn das Areal an der ehemaligen Max-Jäger-Schule zur Zaystraße hin frei von Bebauung bleibe, wie es der Gemeinderat jüngst beschlossen hat, nachdem zuvor vorgesehen war, dort vier Einfamilienhäuser zu platzieren. Wie berichtet, kommt das Thema noch mal ins Gremium.

Was eine mögliche Bebauung der Tennisplätze des TC Blau-Gold anbelangt, verwies OB Pütsch auf Nachfrage auf das Jahr 2023. Bis dahin laufen die Mietverträge beider Rastatter Tennisclubs. Ob es danach eine Fusion auf der Fohlenweide gibt und die Plätze im Zay für Wohnbau frei werden, steht noch in den Sternen. Nichts Neues gab's auch zum Kasus Hindenburgstraße, wo, wie berichtet, ein Neubauprojekt im Gestadebruch still steht. Auf Nachfrage eines Zay-Bewohners konnte der OB nichts Näheres berichten.

Dass es letztlich immer ein Spannungsfeld bei Bauprojekten gebe, weil die Stadt nicht überall hineinregieren könne, wie Reck-Kehl nahelegte, widersprach Ex-OB Klaus-Eckhard Walker: Man könne klare Haltung in Sachen Stadtplanung und -entwicklung beziehen und diese auch politisch durchsetzen, sieht er Stadt und Gemeinderat entsprechend in Verantwortung. Es gehe darum, so Gabi Hüttner, das Zay auch für kommende Generationen vor weiterer Nachverdichtung zu schützen. "Absoluten Schutz werden wir nicht hinbekommen", verwies der OB jedoch darauf, dass man nicht wisse, wie kommende Generationen das Thema sehen und jeder Bebauungsplan auch geändert werden könnte.