Strom trifft Kunst

Neun weitere künstlerisch gestaltete Stromkästen werden sich im Laufe des Sommers dazugesellen - sie werden wie bei den ersten drei Runden wieder von Künstlerinnen und Künstlern aus nah und fern veredelt, mit unterschiedlichen Motiven in ganz verschiedenen Stilen. Olaf Kaspryk, Geschäftsführer der Star-Energiewerke, verrät schon mal, wo es sich diesmal lohnt, die Augen aufzumachen: "Verschönert werden dieses Jahr unter anderem Kästen in der Innenstadt Ecke Poststraße und Schiffstraße, in der Rheinau und im Dörfel."

Als der Ideengeber Joachim Weber gemeinsam mit dem Rastatter Gewerbeverein RA³ und den Star-Energiewerken das Projekt 2014 ins Leben rief, hatten die Initiatoren ein klares Ziel vor Augen: Graue Ecken Rastatts bunt und die Stadt dadurch noch attraktiver zu machen, wie es in der Pressemitteilung der Star-Energiewerke heißt.

"Rastatt blickt auf eine lange Geschichte in Kunst und Kultur zurück. Und wir möchten gemeinsam das Rad weiter drehen und einen Beitrag für die künstlerische Zukunft der Barockstadt leisten", begründet Kaspryk die Motivation des städtischen Unternehmens, das Kunstprojekt zu unterstützen - nicht zuletzt dadurch, dass sie die erforderliche Infrastruktur zur Verfügung stellt.

Der künstlerische Leiter Joachim Weber freut sich, dass es ihm auch in der vierten Runde gelungen sei, unter dem Dach des Projekts "Rastatt - Stadt der Künste, Stadt der Künstler" namhafte Kunstschaffende in die Barockstadt zu holen - aus der Region und anderen Ecken der Welt, so die Mitteilung weiter. Kaspryk ist überzeugt davon, dass sich auch die neuen zehn Gemälde nahtlos in die Reihe der bereits 30 bemalten Kästen einreihen. "Rastatts Kunstpfad durch die Stadt wird bis zum Herbst um zehn weitere schmucke Stromkästen reicher - und Rastatt für Touristen wie Einheimische noch sehenswerter", sagt er.