Bürgerinitiative geht vor Gericht Rastatt (ema) - Die Bürgerinitiative Lärmschutz Münchfeld will sich vom Regierungspräsidium (RP) nicht mit dem geplanten Flüsterasphalt auf der Badener Straße/B3 abspeisen lassen. Die BI sieht in der Maßnahme keinen Nutzen, da gerade bei der Vielzahl an Lkw die Motorengeräusche dominieren und ein Flüsterasphalt bei den Lastwagen erst ab Tempo 60 eine Wirkung entfalte. Die Interessengemeinschaft würde den Flüsterasphalt sogar am liebsten verhindern, wie die BI-Sprecher Werner Feldmann, Dr. Thomas Kehrer und Iris Sutter in einem Pressegespräch darlegten, weil sonst umfassendere Gegenmaßnahmen kaum noch möglich wären. (ema) - Die Bürgerinitiative Lärmschutz Münchfeld will sich vom Regierungspräsidium (RP) nicht mit dem geplanten Flüsterasphalt auf der Badener Straße/B3 abspeisen lassen. Die BI sieht in der Maßnahme keinen Nutzen, da gerade bei der Vielzahl an Lkw die Motorengeräusche dominieren und ein Flüsterasphalt bei den Lastwagen erst ab Tempo 60 eine Wirkung entfalte. Die Interessengemeinschaft würde den Flüsterasphalt sogar am liebsten verhindern, wie die BI-Sprecher Werner Feldmann, Dr. Thomas Kehrer und Iris Sutter in einem Pressegespräch darlegten, weil sonst umfassendere Gegenmaßnahmen kaum noch möglich wären. Aus ihrer Sicht geht es dem RP darum, an zwölf betroffenen Häusern den nächtlichen Lärmgrenzwert von 60 dBA zu unterschreiten. Dazu soll auch das seit wenigen Wochen geltende nächtliche Tempo-30-Limit beitragen, das laut BI aber wirkungslos verpufft. Wegen der Ampel würden Autos ohnehin langsamer fahren. Ihre Bilanz dieser Verkehrsanordnung: "Null Veränderung." Die BI wirft dem RP vor, mit zweierlei Maß zu messen. Die Interessengemeinschaft, die sich jetzt als eingetragener Verein formieren will, verweist auf Sandweier, wo entlang der B3-neu Lärmschutzwände errichtet wurden, obwohl die Wohnbebauung erst in 300 Metern Entfernung von der Straße beginne. Weil es sich in Sandweier um eine Neubaumaßnahme handele, gelte dort ein nächtlicher Lärmgrenzwert von 49 dBA. Im Münchfeld aber, das faktisch ebenfalls von B3-neu und Autobahnanschluss Rastatt-Süd betroffen ist, liegt die Messlatte bei 60 dBA, die zu reißen ist, um Lärmschutz beanspruchen zu können, so die BI. Bei Iris Sutter wurden 57,8 dBA ermittelt. Sie hat jetzt Klage beim Verwaltungsgericht Karlsruhe eingereicht, nachdem das RP ihren Antrag auf Lärmschutzmaßnahmen abgelehnt hatte. Laut BI sind zwei weitere Anwohner mit Anträgen ans RP ins Verfahren gegangen. Hauptziel der BI ist die Querspange zwischen B3 und L75 (ehemals B36). Die Stadt Rastatt ist dabei, einen neuen Entwurf zu erarbeiten. Als Zwischenlösung setzt die BI auf ein durchgehendes Tempo-30-Limit sowie ein Lkw-Nachtfahrverbot. Demnächst soll es eine Bürgerinformationsveranstaltung geben.

