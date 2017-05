Damit der Grabstein nicht zum Wackelkandidaten wird

Rastatt (sl) - Wer seine verstorbenen Angehörigen auf dem Friedhof besucht und dieser Tage einen leuchtend gelben Aufkleber auf dem Grabstein findet, der vor Unfallgefahr warnt, sollte sich schleunigst an einen Steinmetzbetrieb oder die Friedhofsverwaltung wenden: Nachdem nun endgültig kein Frost mehr zu erwarten ist, nehmen Friedhofsmitarbeiter in vielen Städten und Gemeinden zurzeit sogenannte Druckprüfungen an Grabmalen vor. Mindestens eine im Jahr ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Sinn ist: Unglücke zu verhüten. In Rastatt hat der Kundenbereich Friedhöfe diese Woche damit begonnen, jeden einzelnen Grabstein auf seine Standfestigkeit zu überprüfen. Den Anfang machten Dariusz Woch und sein Kollege Florian Fortenbacher auf dem Waldfriedhof, wo sie ungefähr 3000 steinerne Grabmale einzeln unter die Lupe nehmen. Beide sind für diese Aufgabe eigens geschult. Auf dem Stadtfriedhof geht es weiter mit rund 2000 Grabsteinen, wie Vorarbeiter Daniel Ballin vorrechnet. Ab 1. Juni folgen die Friedhöfe in Niederbühl und Rauental. Plittersdorf, Ottersdorf und Wintersdorf sind dann mit nochmals rund 1000 Ruhestätten ab 12. Juni an der Reihe. Der Frost hat einigen Grabsteinen beziehungsweise ihrer Standfestigkeit zugesetzt. Schnell haben Fortenbacher und Woch ein Exemplar ausgemacht, das bedenklich wackelt. Die Kontrolle mit dem Prüfgerät macht das Problem dann offenkundig: Einer Druckbelastung von 50 Kilogramm würde der Grabstein nicht lange standhalten. "Das Prüfgerät setzen wir dieses Jahr zum ersten Mal ein", erklärt Ballin. Zuvor hatte es mitunter Klagen gegeben, durch das Prüfen von Hand, bei dem ordentlich am Grabstein geruckelt wird, hätten die Mitarbeiter das Grabmal erst gelockert. Aber auch bei der Prüfung mit Gerät muss man ganz schön Kraft aufwenden, bis ein Piep signalisiert, dass nun eine Belastung von 50 Kilo erreicht ist. Ein Barometer zeigt überdies den gemessenen Wert an. Bei kleineren Steinen genügen auch 30 Kilo - und ganz kleine müssen weiterhin von Hand geprüft werden. Ist etwas zu beanstanden, wird die Grabnummer notiert. In der Regel sind Angehörige einsichtig und sorgen schnell für Wiederherstellung der Standfestigkeit, weiß Ballin. Sie erhalten auch einen Brief von der Friedhofsverwaltung. Manchmal sind dazu Recherchen notwendig. Schwierig wird es, wenn die Angehörigen unbekannt verzogen sind, womöglich ins Ausland, erklärt Kundenbereichsleiterin Tanja Poschadel. Je nach dem wie unsicher der Stand ist, müsse die Grabstelle abgesperrt und das Grabmal gesichert werden, damit die Unfallgefahr gebannt ist. Zur Not auch durch ein Umlegen des Grabsteins. Dann kommt auch ein Schild auf das Grab, das die Nutzer bittet, sich schnell im Friedhofsbüro zu melden. "Auf jeden Fall laufen im Hintergrund die Erbenermittlungen weiter", betont Poschadel.

