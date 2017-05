Konzepte für den Notfall Von Helmut Heck Durmersheim - Just an dem Tag, an dem sich der Durmersheimer Gemeinderat mit Katastrophenvorsorge beschäftigte, wurde wieder einmal spürbar, dass das Wetter zunehmend zu krassen Ausschlägen neigt: Es herrschten hochsommerliche Temperaturen am Mittwoch, mitten im Mai. Tropische Sommer und winterliche Stabilitätsschwankungen in der Stromversorgung nannte Bürgermeister Andreas Augustin als Gründe, sich mit den Folgen außergewöhnlicher Wettereinflüsse zu beschäftigen. Ein Thema war Hochwasser (siehe unten stehenden Artikel). Am ausführlichsten aber wurde über einen alles erfassenden Stromausfall nachgedacht.



Dafür war bei der Firma RBS Wave, einer in Ettlingen ansässigen EnBW-Tochter, ein Versorgungskonzept in Auftrag gegeben worden. Zur Bewältigung des Szenarios habe man sich auf fünf kommunale Gebäude konzentriert, nannte Hauptamtsleiterin Veronika Laukart den vorgegebenen Rahmen. Dargelegt wurde es dem Ratsgremium von Projektingenieur Benjamin Peter. Als zentraler Punkt, von dem aus Maßnahmen gesteuert werden sollten, ist das Rathaus mit dem Feuerwehrgerätehaus vorgesehen, wo der Krisenstab seinen Sitz haben sollte. Ein Notstromaggregat sei bereits vorhanden, die Versorgung dort gewährleistet. So soll es auch nach dem Neubau eines Gerätehauses bleiben. Dieses wiederum solle "autark werden", wie Peter betonte. Als "Anlaufstelle" in Würmersheim soll das dortige Feuerwehrhaus dienen. Als weitere Einrichtung, die bei einem Stromausfall funktionieren müsse, wurde der Bauhof ins Konzept aufgenommen. Als Notunterkünfte für Personen, die nicht mehr in der Lage sind, sich selbst zu versorgen, wurden zwei Liegenschaften ausgewählt: die Hardtsporthalle im Norden, wo für die Verpflegung die geplante Mensa einbezogen werden könnte sowie die Turnhalle der Friedrichschule im Süden, wo die Küche des Schülerhorts zur Verfügung stünde. Für die Stromversorgung der Hallen wird zum Kauf mobiler Notstromaggregate geraten, für deren Einsatz Einspeisestellen installiert werden müssen. Eine solche sollte auch für die Beschickung der Hauptleitung bereitstehen, um "ersatzstromberechtigte Verbraucher" beliefern zu können, wie der Fachausdruck lautete. In einer Kostenübersicht wurden für Aggregate, Einspeisestellen und ergänzende Gerätschaften wie Lichtmasten Preise genannt, die zwischen 1 200 und 7 500 Euro lagen. Ein weiterer Aspekt betraf die Kraftstoffversorgung. Sie soll durch entsprechende Vereinbarungen mit einem örtlichen Lieferanten gewährleistet werden. Eine eigene Bevorratung etwa im Bauhof wurde als zu aufwendig beurteilt. Geprüft wurde ferner die Situation der Wasserversorgung. Peter berichtete, dass sie dank vorhandener Aggregate auch bei einem längeren Stromausfall gesichert sei. "Problematisch" sehe es bei der Abwasserentsorgung aus, weil die Kläranlage "nicht ersatzstromfähig" sei, ebenso Pumpwerke und Regenüberlaufbecken, es könnte zu Rückstauungen kommen. Augustin teilte dazu mit, dass der für den Abwasserbereich zuständige Gemeindeverwaltungsverband "an dem Thema dran" sei. Als besonders wichtigen Punkt des Notfallkonzepts hob Peter die Kommunikationswege heraus. Unter den Gemeindeorganen und mit dem Landratsamt könne auf analogen Funk zurückgegriffen werden. Trotzdem wäre es sinnvoll, Satellitentelefone anzuschaffen. In der anschließenden Beratung wies Augustin auf das Problem von "Anlaufströmen" hin, während Hermann Kölmel (CDU) die "zentralen" Unterkünfte nicht behagten. In einer Halle mit vielen Menschen seien Krisensituationen schwer steuerbar, es könnte Chaos entstehen. Kölmel hielt es für besser, kleinere Räumlichkeiten wie etwa Pfarrzentren zu belegen. Man habe die Hallen gewählt, entgegnete Augustin, weil die erforderlichen Investitionen in eigenen Liegenschaften getätigt werden sollten. Das vorgelegte Papier sei ein "erster Entwurf", der fortgeschrieben werden könne. Rolf Enderle (BuG) hatte den Eindruck, eines "auf die Spitze getriebenen Szenarios", das nie eintreten werde. Deutschlands Stromnetz sei eines der sichersten der Welt. Nichtsdestotrotz wurde das Konzept einstimmig angenommen und seine Fortschreibung vereinbart.

