Rastatt nimmt Fahrt für Tempo-30-Limit auf

Erst sollte er kommen, dann wieder nicht, jetzt gezwungenermaßen doch: Rastatt erstellt auf Basis einer EU-Richtlinie einen Lärmaktionsplan. Nachdem der Gemeinderat vor zwei Jahren diesen Grundsatzbeschluss gefasst hatte, erarbeitete ein Karlsruher Ingenieurbüro ein Konzept. Laut Verwaltung besteht ein vordringlicher Handlungsbedarf wegen Gesundheitsgefährdung bei Lärmbelastungen von mehr als 70 dBA am Tag und mehr als 60 dBA nachts. Die Berechnungen des Büros haben ergeben, dass von der Überschreitung dieser Schwellenwerte in Rastatt 324 Menschen am Tag und 407 in der Nacht betroffen sind. Der Lärmaktionsplan beinhaltet konkrete Maßnahmen in Form einer Prioritätenliste. Alle fünf Jahre wird der Aktionsplan fortgeschrieben.

Als kurzfristiges Maßnahmenpaket soll der Gemeinderat am Montag Tempolimits auf folgenden Straßenabschnitten beschließen:

Tempo 30 tags und nachts: Lützowerstraße zwischen Ludwigstraße und Kehler Straße; Kehler Straße zwischen Lützowerstraße und Ritterstraße; Kapellenstraße zwischen Murgstraße und Schloss-Galerie, Bahnhofstraße zwischen Schloss-Galerie und Bahnhof; Murgtalstraße in Niederbühl zwischen Mühlstraße und Gaststätte "Schnick-Schnack".

Tempo 30 nachts:

L75 (ehemals B 36) zwischen Badener Straße und Hauptzollamt (Merzeau). Friedrichstraße Ottersdorf zwischen Bammertstraße und Rutenstraße.

Tempo 50 nachts:

Karlsruher Straße zwischen Richard-Wagner-Ring und Biblisweg; L77a zwischen Murgbrücke und Amand-Goegg-Straße.

Eine erste Duftmarke in dieser Richtung hat die Stadt Rastatt bereits mit der Tempo-30-Zone am Kapellenbuckel gesetzt. Als mittelfristige Maßnahmen sieht man im Rathaus den Einbau von Flüsterbelag bei Straßensanierungen und die Verlegung der Murgtalstraße (L77) in Niederbühl.