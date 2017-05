Johannesgemeinde lädt zu Lesemarathon Rastatt (mak) - Unter dem Titel "Luthers Leselust" begann gestern Abend ein Lesemarathon in der evangelischen Johanneskirche, bei dem drei Tage und drei Nächte lang das Neue Testament und Luthers Schrift "Von der Freiheit eines Christenmenschen" vorgelesen werden. Nach einer Andacht von Pfarrer Wenz Wacker setzte sich der Rastatter Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch um 18 Uhr als erster Vorleser an den Tisch. Landrat Jürgen Bäuerle wird dann am Sonntag um 9.40 Uhr das Finale bestreiten. "Wohl dem, der Lust hat am Wort des Herrn", zitierte Wenz Wacker passend Psalm 1 aus der neuen revidierten Lutherbibel, die zum Reformationsjubiläum herausgegeben wurde. Der Pfarrer der Johannesgemeinde hatte, wie einige Vorleser auch, eine rote Stola umgehängt, auf der Luthers Porträt und der Satz "Ich bin so frei" aufgedruckt war. "Wir sind so frei und nehmen uns Tag und Nacht Zeit für das Wort Gottes", sprach er den rund 20 Interessierten zu, die den Weg in die Kirche gefunden hatten. Insgesamt werden für den Lesemarathon 192 Personen gebraucht, die jeweils 20 Minuten vorlesen - doch gestern Abend fehlten noch 89 Leser, speziell zu den Nachtzeiten taten sich große Lücken auf. So waren in der Nacht auf den 19. Mai bis 6 Uhr keine Leser eingetragen, vom 20. auf den 21. Mai klaffte eine Lücke von 21.40 bis 7 Uhr. Doch davon ließ sich Wenz Wacker im BT-Gespräch nicht aus der Ruhe bringen: "Die Mitglieder unseres zehnköpfigen Ältestenkreises haben sich noch nicht eingetragen, außerdem werden einige mehrmals lesen", gab sich der Geistliche gelassen. Wer also noch kurzfristig Interesse hat, sich an der Aktion unter dem Titel "Luthers Leselust" zu beteiligen, kann sich im Pfarrbüro unter (07222) 21169 oder per E-Mail unter leselust@johannesrastatt.de anmelden. Auf der Homepage www.johannesrastatt.de befindet sich eine Liste mit den Lesezeiten. Ein zweiköpfiges Betreuungsteam betreut durchgängig die Vorleser und kümmert sich außerdem um Kaffee und Getränke im Foyer. Dort soll es auch Gelegenheit geben, sich vor oder nach dem Lesen auszutauschen, führte Wacker weiter aus. Mit einem Gottesdienst am Sonntag um 10 Uhr findet die Aktion "Luthers Leselust" ihren Abschluss.

